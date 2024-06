„Kanadier hat reichlich Erfahrung“ – Jamie Russell ist der neue Mann an der Rittner Seitenbande

Klobenstein. (PM Buam) Die Suche nach einem neuen Trainer ist vorbei: Die Rittner Buam SkyAlps haben die wichtigste Personalie in Jamie Russell gefunden. Der...

Der 57-jährige Kanadier hat reichlich Erfahrung in den USA gesammelt, die vergangene Saison sprang er im Jänner beim slowakischen Erstligisten HKM Zvolen ein. Nun bleibt er in Europa und steht auf dem Hochplateau an der Seitenbande.

Als Spieler war Russell für vier Saisonen aktiv und spielte je zwei Jahre in der NCAA (bei Michigan Tech) und in der ECHL (bei den Winston-Salem Thunderbirds). Außerdem machte er auch vier Spiele in der AHL für die Binghamton Wailers. Im Jahr 1994 übernahm der Kanadier aus Kamploops in der Provinz British Columbia erstmals eine Trainerstelle. Zuerst war er fünf Saisonen Assistenztrainer an der Ferris State University, dann weitere vier Saisonen an der Cornell University. 2003 wurde er erstmals als Head Coach engagiert, und zwar bei seinem ehemaligen Klub, Michigan Tech.

Nach elf weiteren Jahren in der NCAA, acht davon an der Michigan Tech, drei als Assistenztrainer am Providence College, schaffte Russell den Durchbruch in die ECHL, wo er bei den Elmira Jackals nicht nur als Head Coach, sondern auch als Sportdirektor arbeitete. Von 2016 bis 2020 war er General Manager und Head Coach bei den Worcester Railers, ehe der Kanadier bei verschiedenen Jugendmannschaften in den USA arbeitete. In der vergangenen Saison folgte der Sprung über den großen Teich. Den HKM Zvolen führte Russell auf den siebten Platz in der slowakischen Erstliga Tipos Extraliga.

Viel Erfahrung mit jungen Spielern „eine Bereicherung“

Wenn man einen Blick über sein Curriculum wirft, dann fallen einem sofort die vielen Jahre in der College-Liga NCAA und die letzten Jahre in den Jugendabteilungen auf. „Jamie Russell hat sehr viel Erfahrung in der Entwicklung junger Spieler. In unserer Mannschaft sind bekanntlich viele junge Spieler, vor allem vom Ritten. Er ist also eine große Bereicherung und kann unsere Jungs auf das nächste Level bringen“, freuen sich die Sportdirektoren Dan Tudin und Alexander Eisath. „Außerdem ist er ein sehr positiv eingestellter Mensch, er ist sehr kommunikationsfreudig und auch sehr engagiert. Wir sind überzeugt, dass Jamie Russell der richtige Mann für die Rittner Buam SkyAlps ist“, schließen die beiden ab.