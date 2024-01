Kampf um Platz 4: Wichtiges Wochenende fÃ¼r die Indians

Artikel anhören Memmingen. (mfr) Im Kampf um das Heimrecht in den Playoffs steht den Memminger Indians ein richtungsweisendes Wochenende bevor. Am Freitag muss der...

Memmingen. (mfr) Im Kampf um das Heimrecht in den Playoffs steht den Memminger Indians ein richtungsweisendes Wochenende bevor.

Am Freitag muss der ECDC beim Tabellenschlusslicht in Stuttgart antreten, am Sonntag kommt es dann zum direkten Duell mit den Bayreuth Tigers am Hühnerberg (18 Uhr). Tickets für das Heimspiel gegen die punktgleichen Franken sind bereits erhältlich.

Ein Ende des Spielemarathons rund um Weihnachten und Neujahr ist in Sicht. Mit den nun anstehenden Aufgaben am Wochenende kehren die Indians wieder in den gewohnten Zwei-Spiele-Rhythmus am Freitag und Sonntag zurück. Die kommenden Partien könnten hierbei aber nicht unterschiedlicher sein. Beim ersten Gegner, den Stuttgart Rebels, erwartet die Memminger eine kampfstarke Mannschaft, die im Tabellenkeller steht und die nichts zu verlieren hat. Zwei Tage später kommt mit den Tigers aus Bayreuth ein Top-Team an den Hühnerberg, das über viele Ex-Zweitliga-Profis verfügt. Mit den Franken, im letzten Jahr noch in der DEL2 aktiv, liefern sich die Indians seit mehreren Wochen ein Fernduelll um den vierten Platz. Diese Position, die in den Playoffs Heimrecht bedeuten würde, wäre am Ende der Saison Gold wert und sollte nicht aus den Augen verloren werden.

Voraussichtlich steht den Indians das gleiche Aufgebot wie zuletzt zur Verfügung, Oli Ott, Lubor Pokovic und Pascal Dopatka fehlten verletzt.

Die Gegner

Stuttgart (Freitag, 20 Uhr): Die Rebels standen spät im Sommer als Aufsteiger in die Oberliga fest. Trotz düsterer Prognosen einiger Experten wagten sie den Schritt und konnten sich recht schnell in der Liga zurechtfinden, auch wenn sie oftmals noch Lehrgeld bezahlen müssen. So finden sich die Stuttgarter auf dem letzten Platz der Tabelle wieder, auch einen Trainerwechsel gab es bereits. Mit Matthew Pistilli, Jannik Herm und Matthias Vostarek gehören den Rebels aber auch starke Scorer an. Gerade die Sperre von Ex-Indianer Jannik Herm dürfte das Team aber nochmals stark schmerzen. Die Stuttgarter verfügen auch über einen größeren Pool an Förderlizenzspielern, die abwechselnd eingesetzt werden können. Hervorzuheben ist hier Torwart Jonas Gähr, der den Großteil der Partien absolviert, eigentlich aber in Frankfurt unter Vertrag steht. Wenn die Indians am Freitag ihr Pvolles otential abrufen und die Aufgabe konzentriert angehen, müssten sie in Stuttgart als Sieger hervorgehen. Dass dies aber nicht immer so selbstverständlich ist, hat sich bereits mehrmals in dieser Saison gezeigt.

Bayreuth (Sonntag, 18 Uhr): Mit den punktgleichen Tigers erwarten die Indians ein Top-Team am Hühnerberg. Die Bayreuther gingen im letzten Jahr noch in der DEL2 an den Start und meldeten erst spät für die Oberliga. Der Kader von Trainer Rich Chernomaz kann sich aber mehr als sehen lassen. Vor allem der Paradesturm um David Stach, Elo Eetu und Andree Hult zählt zum stärksten, was die Oberliga zu bieten hat. Mit Steffen Tölzer und Aaron Reinig haben die Tigers zwei letztjährige Oberliga-Meister für die Abwehr verpflichtet. Tomas Schmidt (Kaufbeuren) und Dominik Tiffels (Krefeld) sind weitere hochkarätige Defender im Dienst der Franken. Mehrere Spieler liefen auch bereits im rot-weißen Trikot auf, wie z.B. Mark Ledlin und die ehemaligen Förderlizenzspieler Paul Fabian sowie Robin und Marvin Drothen. Die Tigers konnten zuletzt Peiting mit 8:1 besiegen, zuvor gab es eine Niederlage beim Spitzenreiter Weiden. Vor allem Überzahlsituationen für die Gelb-Schwarzen sollten die Indians tunlichst vermeiden. Mit über 32 Prozent Erfolgsquote sind die Bayreuther hier nahezu Ligaspitze, was man vom Unterzahlspiel der Indians nicht behaupten kann. Die bisherigen Spiele gingen zweimal an die Indians, jeweils aber nur mit einem Tor Unterschied.

Tickets für das Heimspiel gegen die Bayreuth Tigers am Sonntag sind bereits im Vorverkauf erhältlich. Die Indians empfehlen, vor allem Sitzplätze, bereits rechtzeitig zu erwerben, da erneut von einer großen Kulisse ausgegangen wird. Die Abendkassen für die Partie um 18 Uhr öffnen eine Stunde vor Spielbeginn.

Indians siegen souverän gegen Passau

Der ECDC Memmingen ist mit einem Erfolg ins neue Jahr gestartet. Gegen die Passau Black Hawks siegten die Indians souverän mit 6:1. Wichtige drei Punkte sorgen weiterhin für den Anschluss an die Top 4-Plätze. Exakt 2185 Zuschauer kamen am Mittwochabend an den Memminger Hühnerberg.

Die Indianer spielten von Beginn an druckvoll. Passaus Defensive wurden von den Memmingern ordentlich beschäftigt. Dominik Meisinger sorgte mit seinem Treffer zum 1:0 für den Startschuss einer torreichen Partie (5.Minute). Edgars Homjakovs legte zum 2:0 nach (13.Minute), eine Führung für die Indians, die völlig in Ordnung ging.

Im zweiten Drittel schnürten die Hausherren die Gäste aus der Drei-Flüsse-Stadt weiter ein. Memmingen war den Black Hawks spielerisch in nahezu allen Belangen überlegen. So erhöhten Dominik Meisinger und Eddy Homjakovs mit ihrem Doppelpack auf 4:0. Marcus Marsall besorgte mit seinem Treffer zum 5:0 die Vorentscheidung (32.Minute). Nichtsdestotrotz gelang auch den Gästen der erste Treffer in Überzahl. Benedikt Böhm schloss zum 1:5 ab (37.Minute).

Das letzte Drittel hatten die Indians weiter im Griff, die Rot-Weißen ließen nichts mehr anbrennen. Matej Pekr traf mit einem platzierten Handgelenksschuss zum 6:1 für den ECDC. Dies war auch der Endstand im ersten Spiel des Jahres. Die 2185 Zuschauer konnten damit einen nie gefährdeten Sieg über die Black Hawks aus Passau feiern.

Am Wochenende folgen noch zwei weitere Partien für die Maustädter, ehe es anschließend im gewohnten Rhythmus weitergeht. Am Freitag geht die Reise in die baden-württembergische Landeshauptstadt zu den Stuttgart Rebels. Spielbeginn beim Schlusslicht ist um 20:00 Uhr. Am Sonntag kommt es dann zum Top-Spiel gegen den direkten Konkurrenten im Kampf um Platz 4. Gegner der Indians sind die Bayreuth Tigers. Eröffnungsbully ist um 18:00 Uhr, Karten sind bereits online im VVK verfügbar.

ECDC Memmingen – EHF Passau 6:1 (2:0/3:1/1:0)

Tore: 1:0 (5.) Meisinger (Busch, Meier), 2:0 (13.) Homjakovs (Svedlund, Fominych, 5-4), 3:0 (24.) Meisinger (Hafenrichter, Menner), 4:0 (28.) Homjakovs (Meier, Kasten), 5:0 (32.) Marsall (Mastic, Busch), 5:1 (37.) Böhm (Otte, Sevcenko, 5-4), 6:1 (50.) Pekr (Hafenrichter, Menner)

Strafminuten: Memmingen 2 – Passau 8

Zuschauer: 2185