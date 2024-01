Kampf um die Pre-Playoffs: Black Hawks empfangen den EV FÃ¼ssen â€“ Studententag bei den Habichten

Passau. (PM EHF) Die Oberliga Süd durchlebt gerade wieder einmal sehr unruhige Zeiten. Zum einen die weiter unklare Situation wie viele Kontingentspieler in der...

Passau. (PM EHF) Die Oberliga Süd durchlebt gerade wieder einmal sehr unruhige Zeiten.

Zum einen die weiter unklare Situation wie viele Kontingentspieler in der kommenden Saison eingesetzt werden dürfen und der dramatische Einfluss auf die Planungen der Clubs durch diese unklare Situation. Dazu kam am Mittwoch auch noch die negative Meldung über die Eröffnung eines vorläufigen Insolvenzverfahrens bei Ligakonkurrent Bayreuth Tigers. Die Auswirkungen sind bis dato noch nicht klar und werden hoffentlich zeitnahe vom Verband kommuniziert.

Unabhängig von den ganzen Turbulenzen steht für die Passau Black Hawks am Freitag um 20 Uhr das wichtige Spiel gegen den EV Füssen auf dem Spielplan.

Die Black Hawks haben die große Chance den Abstand auf die Allgäuer und somit auf die Pre-Playoffplätze zu verkürzen. Dazu kann sich durch die Situation in Bayreuth die Oberliga Süd Tabelle auch noch verändern. So oder so und völlig unabhängig davon, wollen die Habichte aus eigener Kraft den Rückstand auf Füssen am Freitag auf 6 Punkte verringern. Von den bisherigen drei Spielen konnten die Habichte ein Spiel für sich entscheiden. In der Eis-Arena schlugen die Black Hawks den EV Füssen mit 4:3 nach Verlängerung. Auswärts mussten sich die Habichte mit 1:5 und 4:5 nach Penalty schießen geschlagen geben.

Aktuell scheint beim EV Füssen der Motor etwas zu stocken. In den letzten sechs Spielen verließen die Allgäuer die Eisfläche als Verlierer. Dabei setzte es deutliche Niederlagen gegen Peiting (0:6) und Memmingen (0:12). Die Habichte werden diese Ergebnisse allerdings nicht überbewerten und wissen, dass ein angeschlagener Gegner immer am gefährlichsten ist.

Die Black Hawks müssen im Vergleich zum Sieg gegen Stuttgart am Sonntag gut und konsequent in die Partie starten. Etwaige Anlaufschwierigkeiten dürfen sich die Hausherren gegen den EV Füssen nicht erlauben.

Unterstützung erhalten die Habichte wieder von vielen Fans und Studierenden aus der Dreiflüsse Stadt. Zum Heimspiel gegen den EV Füssen erhalten alle Studenten und Studentinnen gegen einen entsprechenden Nachweis freien Eintritt für den Stehplatzbereich! Zudem sind am Freitag wieder drei Stunden von der Uni Passau auf dem Eis: Florian Lehner, Nicolas Sauer und Benedikt Böhm tragen die Farben der Passau Black Hawks.

Die Mannschaft hat sich die Unterstützung der Fans auf jeden Fall verdient. Und schon oft war der „6-Mann“ in der Eis-Arena ein entscheidender Faktor. „Das Spiel gegen den EV Füssen verspricht viel Spannung und große Emotionen. Die Mannschaft hat sich die Unterstützung von den Rängen verdient. Lassen Sie uns alle mithelfen und unser Team lautstark anfeuern.“ so die Bitte der Passauer Vorstandschaft.

Tickets für das Heimspiel am Freitag, 26. Januar 2024 um 20 Uhr gegen den EV Füssen sind Online auf ETIX.com erhältlich. Aufgrund der hohen Nachfrage empfehlen wir ausdrücklich den Onlinevorverkauf zu nutzen. Die Abendkasse öffnet um 19 Uhr. -czo