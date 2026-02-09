Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Home International Europa Schweiz MyHockey League Kampf um die letzten Playoff-Plätze in der MyHockey League
MyHockey League

Kampf um die letzten Playoff-Plätze in der MyHockey League

9. Februar 20261 Mins read35
Zürich. (PM SIHF) Die Regular Season der MyHockey League ist abgeschlossen.

Sechs Teams haben sich direkt für die Playoff-Viertelfinals qualifiziert, vier weitere duellieren sich ab morgen Dienstag, 10. Februar 2026, in den Play-Ins um die letzten beiden Plätze in den Playoffs der höchsten Schweizer Amateur-Eishockeyliga.

Der EHC Seewen hat die Regular Season als Tabellenerster mit 68 Punkten aus 30 Spielen abgeschlossen. Dahinter folgen der HC Franches-Montagnes (64 Zähler), Hockey Huttwil (63), der EHC Thun (55), der EHC Dübendorf (52) sowie der EHC Frauenfeld (48). Sie alle ziehen direkt in die Playoffs ein, die am 21. Februar 2026 beginnen und im Best-of-5-Modus ausgetragen werden.

In den Play-Ins trifft der SC Langenthal (7.) auf den EHC Bülach (8.) und der EHC Wetzikon (9.) auf den SC Lyss (10.). Der Sieger der Partie zwischen Rang sieben und acht zieht direkt in die Playoffs ein. Der Verlierer erhält eine zweite Chance: Er spielt gegen den Gewinner des Duells zwischen Rang neun und zehn um den letzten Playoff-Platz. Beide Begegnungen werden in Hin- und Rückspiel ausgetragen.

Aufgrund der Teilnahme von nur elf Mannschaften an der aktuellen MHL-Meisterschaft entfällt in dieser Saison der sportliche Abstieg in die 1. Liga. Der PIKES EHC Oberthurgau, der die Regular Season auf dem elften Rang beendet hat, wird somit auch in der kommenden Spielzeit 2026/2027 in der MyHockey League antreten.

Sämtliche Play-In-Partien werden live auf der Streamingplattform RED+ ausgestrahlt.

Wie weit kommt die deutsche Eishockey Nationalmannschaft der Männer beim olympischen Eishockeyturnier?

Previous post Luchse zeigen Moral, bleiben aber unbelohnt – 1:4-Niederlage bei FASS Berlin / P.J. Demitrio kommt zum Team

