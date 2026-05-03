Kalterns Meistertrainer Teemu Virtala ist Rittens neuer Head Coach

Klobenstein. (PM Buam) Die Rittner Buam SkyAlps haben einen neuen Trainer.

Der Finne Teemu Virtala wird in der Saison 2026/27 in Klobenstein an der Seitenbande stehen. Der frischgebackene Meistertrainer des SV Kaltern Rothoblaas soll die Blau-Roten wieder ins Spitzenfeld der Alps Hockey League und IHL Serie A befördern.

Der Name Teemu Virtala ist Südtiroler Eishockeyfans längst schon ein Begriff. Der Finne weilt nämlich seit 2018 hierzulande. Zunächst war der Finne in der Saison 2018/19 Spieler des HC Pustertal, damals noch Kontrahent der Rittner Buam SkyAlps in der Alps Hockey League. Die folgende Saison absolvierte der am 17. August 1983 in Uusikaupunki im Südwesten Finnlands geborene Virtala in Dänemark, ehe er beim SV Kaltern Rothoblaas unterschrieb. Dort spielte er für vier Saisonen und gewann einmal auch die Italian Hockey League mit den Hechten.

Schon seit der Saison 2022/23 nahm Virtala als Spieler-Assistent-Coach seine erste Rolle im Trainerwesen ein. Nach seinem Karriereende im Jahr 2024 wurde er von den Hechten prompt zum Head Coach befördert. Das sollte die richtige Entscheidung gewesen sein: In den letzten zwei Saisonen gewann der 42-Jährige mit den Kalterern zwei Mal die IHL, wobei in der vergangenen Saison 2025/26 sogar das „Double“ aus Italienpokal und IHL gelang. Nun wagt Virtala eine weitere Stufe auf der Karriereleiter und wird die Saison 2026/27 bei den Rittner Buam SkyAlps verbringen.

Vorfreude bei Tudin, Eisath und Virtala

Die Sportdirektoren der Rittner Buam SkyAlps, Dan Tudin und Alexander Eisath, halten große Stücke vom neuen finnischen Head Coach: „Wir freuen uns sehr, Teemu in unserem Programm begrüßen zu dürfen. Er ist ein äußerst engagierter und strukturiert arbeitender Trainer, von dem wir überzeugt sind, dass er uns dabei helfen kann, den notwendigen Kulturwandel hier am Ritten umzusetzen. Er verfügt über ein ausgeprägtes Verständnis für die Herausforderungen des Eishockeys in Italien und verfolgt einen systematischen Ansatz, um eine Mannschaft optimal auf Siege vorzubereiten.“

Auch Virtala freut sich über sein neues Engagement: „Ich bin schon gespannt. Es war immer mein Ziel, meine Trainerkarriere fortzusetzen und Schritte nach vorne zu machen. Ritten ist so ein Schritt für mich. Mein Ziel ist es, auf dem Ritten wieder etwas Erfolgreiches aufzubauen. Das wird nicht auf die Schnelle gehen, sondern verlangt Zeit, Einsatz und Wille eines jeden. Dabei lege ich Wert auf jeden einzelnen Tag, auf die kleinen Fortschritte, die man immer wieder machen kann.“