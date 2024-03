Kai Wissmann: „Bis kurz vor Spielende war es eine enge Partie“ – EisbÃ¤ren verlieren in Straubing 4:1

Die Eisbären Berlin müssen sich am 50. Spieltag der PENNY DEL geschlagen geben. Die Berliner unterlagen am Freitagabend bei den Straubing Tigers mit 1:4....

Die Eisbären erwischten keinen guten Start in die Partie und gerieten aufgrund der Straubinger Treffer durch Joshua Samanski (4.) und Michael Clarke (5.) früh mit 0:2 in Rückstand. Das anschließende zweite Drittel endete trotz guter Chancen auf beiden Seiten torlos. Im Schlussabschnitt hielt Jonas Stettmer den Hauptstadtclub durch einige starke Paraden im Spiel und wahrte seinen Vorderleuten so die Chance auf den Anschlusstreffer. Dieser gelang dann auch dank Patrice Cormier (49.) und brachte somit die über weite Strecken fehlende Spannung zurück ins Spiel. Jedoch hatten die Straubing Tigers nur wenige Minuten danach in Form von Justin Scott (58./SH1) in eigener Unterzahl eine Antwort parat, wodurch sie den alten Zwei-Tore-Vorsprung wieder herstellten. Zum abschließenden 1:4-Endstand traf schlussendlich erneut Justin Scott (60./EN) ins leere Eisbären-Tor.

Die Eisbären Berlin sind bereits am Sonntag, den 3. März wieder im Einsatz. Im letzten Auswärtsspiel der laufenden Hauptrunde gastieren die Berliner beim EHC Red Bull München. Spielbeginn ist um 14:00 Uhr.

Serge Aubin (Trainer Eisbären Berlin): „Wir sind heute nicht gut in die Partie gekommen. Der restliche Spielverlauf war dann jedoch sehr eng, aber letztlich hat Straubing seine Chancen effektiv genutzt. Im zweiten Teil des Spiels haben wir unseren Einsatz nochmal gesteigert. Wir werden aus dem heutigen Spiel lernen und am Sonntag wieder neu angreifen.“

Kai Wissmann (Verteidiger Eisbären Berlin): „Das Ergebnis spiegelt nicht den tatsächlichen Verlauf des Spiels wider. Bis kurz vor Spielende war es eine enge Partie. Der Start war jedoch nicht so, wie wir es uns gewünscht haben. Hier wurden wir direkt kalt erwischt. Ab dem Mitteldrittel hatten wir viele Chancen, die wir leider nicht nutzen konnten. Es gibt positive Dinge, die wir mitnehmen können. Im Großen und Ganzen müssen wir uns aber verbessern.“

Endergebnis

Straubing Tigers – Eisbären Berlin 4:1 (2:0, 0:0, 2:1)

Aufstellungen

Straubing Tigers: Bugl (Dietl) –Braun, Samuelsson; Kohl, Zimmermann; Mattinen, Klein; Lampl – Lipon, Samanski, Connolly; Bradley, Scott, Fonstad; Tuomie, Brunnhuber, Schönberger; Zengerle, Sheehy, Clarke – Trainer: Tom Pokel

Eisbären Berlin: Stettmer (Hildebrand) – Müller, Wissmann (C); Melchiori, Mik; Geibel, Ellis (A); Nowak – Noebels (A), Boychuk, Pföderl; Tiffels, Byron, Descheneau; Veilleux, Cormier, Heim; Hördler, Wiederer, Eder – Trainer: Serge Aubin

Tore

1:0 – 03:36 – Samanski (Samuelsson, Connolly) – EQ

2:0 – 04:43 – Clarke (Zimmermann) – EQ

2:1 – 48:10 – Cormier (Müller, Nowak) – EQ

3:1 – 57:36 – Scott (Samanski) – SH1

4:1 – 59:16 – Scott (Tuomie) – EN

Strafen Straubing Tigers: 10 (4, 2, 4) Minuten – Eisbären Berlin: 8 (0, 6, 2) Minuten

Schiedsrichter Aleksander Polaczek, Andris Ansons (Andreas Hofer, Marius Wölzmüller)

Zuschauer 5.635