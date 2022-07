KÃ¤mpferische VerstÃ¤rkung aus Iserlohn fÃ¼r die Bayreuth Tigers

Bayreuth. (PM Tigers) Den 22. März 2021 dürfte wohl nur bei den wenigsten Menschen als ein besonders emotionaler Tag in Erinnerung geblieben sein. Ganz...

Bayreuth. (PM Tigers) Den 22. März 2021 dürfte wohl nur bei den wenigsten Menschen als ein besonders emotionaler Tag in Erinnerung geblieben sein.

Ganz anders sieht es da wohl bei den Fans der Tigers aus…

Rückblick: Bayreuth gastiert im nahen Crimmitschau, das Spiel findet unter Corona-Bedingungen ohne Zuschauer statt. Zur Spielmitte führen die Gastgeber knapp, als ein erneuter Angriff in Richtung Tigers-Tor rollt. Es wird unübersichtlich und es fällt ein Tor… Also zumindest statistisch – denn die Scheibe geht klar über das Tor, eine Schlägerspitze im Tornetz wird fälschlicherweise als Puck identifiziert. Schütze dieses „Phantom-Tores“ war Travis Ewanyk: „Natürlich wird man diese Szene nie vergessen, aber wir blicken nach vorne – so schnell wird uns sowas wohl nicht mehr ereilen“, blickt Tigers-Geschäftsführer Matthias Wendel mit einem Schmunzeln zurück.

Eben jener Travis Ewanyk wird für die kommenden beiden Spielzeiten das Trikot der Tigers tragen. In St. Albert vor den Toren Edmontons geboren ging es über die dortigen Nachwuchsteams zu den Edmonton Oil Kings in die WHL, mit denen er 2012 den Titel holen konnte. 2011 wurde er von den Edmonton Oilers in der dritten Runde des NHL-Drafts ausgewählt. Von 2013 bis 2018 ging der Mittelstürmer in der AHL und ECHL aufs Eis, bevor es für zwei Jahre nach Krefeld in die DEL ging. Nach einer Saison in Crimmitschau und zuletzt einer Spielzeit in Iserlohn folgt nun also der Wechsel an den Roten Main.

„Travis ist ein großer, robuster Stürmer, der mit seiner Spielweise für jeden Gegner unangenehm ist. Er geht hart zum Tor und scheut keinen Zweikampf“, beschreibt Co-Trainer Marc Vorderbrüggen den jüngsten Neuzugang der Tigers: „Seine Erfahrung in der DEL und der DEL2 wird unserem Team definitiv weiterhelfen. Es ist toll, dass ein Kaliber wie er sich für uns und den neuen Weg in Bayreuth entschieden hat.“

Travis, kannst du uns die Gründe für deinen Wechsel nach Bayreuth beschreiben?

Travkis Ewanyk: Nach der letzten Saison habe ich ein Team gesucht, zu dem ich passe und das auch zu mir passt. Nach Gesprächen mit Matthias Wendel und den Trainern sehe ich eine gute Gelegenheit zu einem Team zu kommen, das aufregende Zeiten vor sich hat.

Du gehst in deine fünfte Saison in Europa. Wo liegen die Unterschiede zwischen dem Spiel in Nordamerika und in Europa?

Travis Ewanyk: Ich habe zu Beginn definitiv eine Eingewöhnungsphase gebraucht mit der größeren Eisfläche, aber inzwischen fühle ich mich damit sehr wohl. Ich habe sehr viel gelernt, besonders was verschiedene Taktiken – besonders in den special teams – angeht. Die Leidenschaft der deutschen Fans war eine erfreuliche Überraschung und darauf freue ich mich jede Saison, die ich in Deutschland spiele.

Kannst du uns deine Spielweise etwas beschreiben?

Travis Ewanyk: Mein Spiel wurde schon immer von meiner Arbeitsmoral und Leidenschaft angetrieben. Ich bin ein Spieler, der jeden Abend alles für das Team gibt. Ich kann sowohl in der Mitte als auch als Außenstürmer spielen, habe ein gutes Bullyspiel und checke aggressiv vor. Dabei kann ich sowohl eine eher defensive als auch eine offensivere Rolle einnehmen, je nachdem was das Team braucht.

Wir müssen die nach dem „Phantomtor“ in Crimmitschau fragen…

Travis Ewanyk: Ich habe es eben nochmal gecheckt, es steht immer noch in der Statistik. (lacht). Im Ernst: Es war ein sehr verrückter Moment, es gab jede Menge Verwirrung auf dem Eis. Ich glaube nicht, dass ich mich jemals wieder in einer solchen Situation wiederfinden werde.

Möchtest du noch ein paar Worte an unsere Fans richten?

Travis Ewanyk: Ich will sagen, dass ich wirklich aufgeregt bin in dem Team zu spielen, dass gerade auf dem Eis zusammengestellt wird. Ich weiß und hoffe, dass die Fans ihre Leidenschaft im Stadion zeigen. Aus Gesprächen mit einigen Jungs, die letztes Jahr in Bayreuth gespielt haben, weiß ich, dass Bayreuth eine tolle Stadt ist und es sehr treue Fans gibt. Spieler und Verantwortliche haben hohe Erwartungen an die neue Saison und ich freue mich drauf, meinen Teil zum Erreichen unserer Ziele beizutragen.

Vielen Dank für deine Zeit. Wir freuen uns, dich in wenigen Wochen in Bayreuth begrüßen zu dürfen. -kno-

Kader 2022/2023

Trainer: Robin Farkas

Co-Trainer: Marc Vorderbrüggen (Ravensburg Towerstars)

Tor: Olafr Schmidt (EV Landshut), Lukas Steinhauer, Nico Zimmermann

Abwehr: Niklas Gabriel, Lubor Pokovic, Lukas Slavetinsky (Selber Wölfe), Jakub Kania (Lausitzer Füchse), Patrick Kurz (EHC Freiburg), Petteri Nikkilä (KooKoo), Dennis Dietmann (Augsburger EV, DNL), Garret Pruden

Angriff: Christian Kretschmann, Sami Blomqvist (ESV Kaufbeuren), Ville Järveläinen, Jan-Luca Schumacher, Dani Bindels, Mike Mieszkowski (Hannover Indians), Philippe Cornet (HPK), Frederik Cabana, Paul Fabian (Augsburger EV, DNL), Travis Ewanyk (Iserlohn Roosters, DEL)