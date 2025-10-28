Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Home ! + Kämpferische Roosters belohnen sich erneut nicht gegen clevere Kölner Haie
! +Iserlohn RoostersKölner Haie

Kämpferische Roosters belohnen sich erneut nicht gegen clevere Kölner Haie

28. Oktober 20252 Mins read91
Share
Frederik Storm und Andreas Jenike - - © Sportfoto-Sale (Jan Brüggemann)
Share

Iserlohn. (MK) Mehr Biss, mehr Zweikampfstärke und häufiger dahin gehen, wo es wehtut. Das hatte Iserlohns Sportchef Franz-David Fritzmeier vor dem Westderby gegen die Kölner Hie gefordert.

Am Dienstagabend konnten die Roosters zumindest in Punkto Kampf und Aggressivität gefallen. Spielerisch und von der Torausbeute blieben sie allerdings weiterhin vieles schuldig. Am Ende stand ein schwer erarbeiteter, aber auch verdienter 1:3 Auswärtssieg der Kölner Haie auf der Anzeigetafel.

Haie übernehmen die Regie im ersten Drittel

Im Anfangsdrittel gestalteten die Gastgeber das Spiel bis zum Powerbreak ausgeglichen. Van Calster für die Haie und Wood für die Roosters (beide 7.) hatten in dieser Phase nennenswerte Chancen. Danach übernahmen die Haie immer mehr die Regie im Spiel. Iserlohns Keeper Jenike bewahrte sein Team mehrfach vor einem Rückstand. In der Schlussminute hatten Thomas und Wood nochmals Gelegenheiten für die Iserlohner. Das Torschussverhältnis von 5:15 bestätigte die Spieleanteile pro KEC.

Napravniks Tor gibt den Roosters Hoffnung

Im zweiten Drittel waren 95 Sekunden gespielt, als Kölns MacLeod einen Konter zum 0:1 abschließen konnte. Eine Strafe gegen Kölns Bokk (22.) konnten die Roosters nicht nutzen. Thomas (27.) hatte eine der wenige Chancen für Iserlohn. Norells Strafe (30.) nutzten die Gäste durch Russells Direktabnahme aus der zentralen Position zum 0:2. Napravnik verpasste in der 32. Minute frei vor dem souveränen Kölner Goalie Juvonen den Anschlusstreffer. Den besorgte er dann etwas später in der 35. Minute, indem er die Scheibe mit der Rückhand ins Tor beförderte. Einen Moment zuvor hatten die IEC-Fans schon den Torschrei auf den Lippen, aber Ugbekiles Schuss berührte nur das Torgestänge und überquerte nicht die Torlinie. Während der nächsten Strafe gegen Hai Tyrväinen (38.) lief das Iserlohner Powerplay zwar besser, aber der Ausgleich gelang dennoch nicht. So ging es mit dem knappen 1:2 Rückstand in die zweite Pause.

Jalonens Schachzug ebnet den Weg zum Kölner Sieg

Im Schlussdrittel bemühten sich die Gastgeber das Spiel offener zu gestalten und eigene Chancen zu kreieren. Köln allerdings auch mit einer guten Chance von Austin (46.), die Jenike vereitelte. Auf der anderen Seite scheiterte Thomas (50.) bei einem gut vorgetragenen Konter an Juvonen. Mit Riesentaten gegen Erkamps und den Nachschüssen von Thomas und Törnqvist (52.) vereitelte Juvonen den Ausgleich. Die Halle wachte nach diesen Chancen auch wieder auf. Cornel (53., zu unplatziert) und Borzecki vor Juvonen verpassten ebenfalls den Ausgleich. Köln nahm 6:42 Minuten vor dem Ende seine Auszeit, um etwas mehr Struktur wieder ins Spiel zu bekommen. Ein starker und vielleicht sogar entscheidender Schachzug von Trainerfuchs Jalonen. Kaskis Strafe nach sanftem Foul an Iserlohns Fischbuch (56.) bescherte den Roosters das nächste Powerplay. Thomas vergab die beste Möglichkeit. 144 Sekunden vor dem Ende nahm dann auch Iserlohns Headcoach Stefan Nyman seine Auszeit. Jenike räumte daraufhin seinen Kasten erstmals für den sechsten Feldspieler. Kammerer verpasste in der Schlussminute die Entscheidung für Köln. MacLeod machte dann aber 33 Sekunden vor Schluss mit dem 1:3 den Deckel für die Haie drauf.

Am Donnerstag geht es für die Roosters mit dem Spiel in Bremerhaven weiter. Köln ist am Freitag in Ingolstadt gefordert.

Trainerstimmen zum Spiel


Tore: 0:1 (21:35) MacLeod (Russell), 0:2 (30:37) Russell (Aubry/MacLeod) 5-4PP, 1:2 (34:41) Napravnik, 1:3 (59:27) MacLeod
Strafen: 2 – 6
Schiedsrichter: Schadewaldt, Ansons (Giesen, Kontny)
Zuschauer: 4.633

Aufstellungen:
Iserlohn: Jenike – Ugbekile, Wood; Norell, Erkamps; Radionovs, Jobke; Geiger – Törnqvist, Boland, Thomas; Jentzsch, Cornel, Fischbuch; Napravnik, Salsten, Alberg; Niehus, Neumann, Borzecki
Köln: Juvonen – Austin, Kaski; Vittasmäki, Kemiläinen; Müller, Glötzl; Fischer – Uher, Tyrväinen, Storm; Tuomie, MacLeod, Russell; MacInnis, Schnarr, Bokk; Kammerer, Aubry, van Calster

Iserlohn Roosters – Kölner Haie (28.10.2025)

! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!

726
Wer gewinnt den Deutschland Cup bei den Männern?

Share
Previous post Nürnberg: Der Rekordspieler verlängert bis 2029!

Leave a comment

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Eishockey-Magazin TV

Sportfoto-Sale - die Fotodatenbank für Print- und Onlinemedien
! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!
! WICHTIG ! Auch in Zukunft: Keine +Artikel, Abo-Modelle oder Bezahlschranke! - Eishockey-Magazin.de eröffnet Kanal für freiwillige Zahlungen - Hintergrund und wie man spenden kann
Related Articles
! +EHC Red Bull MünchenGrizzlys Wolfsburg

Red Bull München muss sich den Grizzlys Wolfsburg geschlagen geben

München. (PM Red Bulls) Der EHC Red Bull München unterlag am 15....

By29. Oktober 2025
! +Nürnberg Ice TigersTransfers

Nürnberg: Der Rekordspieler verlängert bis 2029!

Nürnberg. (PM Ice Tigers) Die Nürnberg Ice Tigers haben den Vertrag mit...

By28. Oktober 2025
! +EHC Red Bull München

Wilde Keilerei nach Spielende: Vier Spiele Sperre für Münchens Brady Ferguson

Neuss. (DEL) Brady Ferguson von Red Bull München wurde vom Disziplinarausschuss der...

By28. Oktober 2025
! +EHC Red Bull München

Verletzung des Gegners in Kauf genommen: Zwei Spiele Sperre für Münchens Wiederholungstäter Christopher DeSousa

Neuss. (DEL) Christopher DeSousa von Red Bull München wurde vom Disziplinarausschuss der...

By27. Oktober 2025
Copyright 2025 by Eishockey-Magazin.de /Alle Rechte vorbehalten