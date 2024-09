KÃ¤mpferische Eisadler verlieren knapp in Heerenveen

Dortmund. (PM Eisadler) Am späten Sonntagnachmittag haben die Eisadler das Vorbereitungs-„Rückspiel“ bei den Unis Flyers aus Heerenveen mit 2:4 (0:0, 0:3, 2:1) verloren. Trainer...

Dortmund. (PM Eisadler) Am späten Sonntagnachmittag haben die Eisadler das Vorbereitungs-„Rückspiel“ bei den Unis Flyers aus Heerenveen mit 2:4 (0:0, 0:3, 2:1) verloren.

Trainer Ralf Hoja standen nur 2 Torhüter, 4 Verteidiger (Stürmer Kevin Thau half in der Abwehr aus) und 8 Stürmer zur Verfügung, aber diese 14 Spieler präsentierten die Eisadler mit super Moral und toller kämpferischer Leistung.

So konnten die Gäste den Flyers aus der CEHL ein torloses Remis nach dem ersten Drittel abtrotzen.

Im Mittelabschnitt wurden die Hausherren dann dominanter und gingen ausgerechnet bei Dortmunder Überzahl mit 1:0 in Führung. In der Folge kamen auch die Dortmunder zu Torchancen, hatten aber Pech mit einem Lattentreffer. Zwei weitere Überzahlsituationen nutzten die Gastgeber dann für die Treffer 2 und 3, so dass es mit einem 3:0 in die zweite Pause ging.

Das letzte Drittel begannen die Eisadler dann mit einer 5:3 Überzahl, allerdings wollte ihnen kein Treffer gelingen. Stattdessen baute Heerenveen den Vorsprung auf 4:0 aus. Die Eisadler bewiesen aber Moral und konnten im Powerplay nach Vorlage von Kevin Thau durch Kevin Trapp auf 4:1 verkürzen. Ein paar Minuten später schloss dann Brody Dale einen schönen Alleingang sogar zum 4:2 (Endstand) ab.

Die Eisadler belohnen sich mit zwei Treffern für eine gute kämpferische Leistung zeigen sich in der Vorbereitung weiter auf einem guten Weg.

Zum nächsten Vorbereitungsspiel empfangen die Eisadler am Samstag, dem 28. September 2024 um 18 Uhr die Crocodiles Hamburg an der Strobelallee.