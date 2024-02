KÃ¤mpfende Bayreuth Tigers quittieren Niederlage gegen die TÃ¶lzer Buam

Bayreuth. (PM Tigers) Mit gerade einmal 11 Feldspielern traten die Tigers zur Partie gegen die Tölzer Löwen an. David Stach fehlte weiterhin verletzt, die...

Bayreuth. (PM Tigers) Mit gerade einmal 11 Feldspielern traten die Tigers zur Partie gegen die Tölzer Löwen an. David Stach fehlte weiterhin verletzt, die Förderlizenzspieler vom Kooperationspartner ERC Ingolstadt waren in der DNL im Einsatz.

Bereits früh im ersten Drittel traffen die Tölzer Löwen in der 3. Minute zum 0:1 durch Kästele. Die Tigers zeigten sich unbeeindruckt und erspielten sich ihrerseits einige Chancen. In Minute 10 erhielt dann Bayreuths Andree Hult die erste Strafe der Partie, welche die Löwen direkt nutzten. Topi Piipponen erhöhte im Powerplay nach schönem Alleingang auf 0:2. Als Bergbauer in der 17. Minute eine Strafe für Behinderung des Torwarts erhielt, schlug es zum dritten Mal hinter Goalie Lukas Schulte ein. Karsmus wurde im hohen Slot freigespielt und vollendete per Direktabnahme.

Kurz vor Drittelende rettete Jayden Schubert durch einen Hechtsprung die Scheibe gegen den allein auf Schulte stürmenden Karmus.

Das zweite Drittel startete ähnlich wie das Erste. Schmidpeter im Alleingang erzielte das vierte Tor für die Tölzer Buam. Nach einigen Chancen der Tigers, die ohne Erfolg blieben, konnten die Gäste ein weiteres Mal jubeln. Erneut Schmidpeter kam mit viel Geschwindigkeit in das Drittel der Tigers, legte den Puck in die Mitte zu Spöttel, welcher Lukas Schulte im Tor keine Chance ließ. Danach folgte auf Seiten der Bayreuth Tigers der Torhüterwechsel, Joshua Appler hütete das restliche Spiel das Tor. In den folgenden Minuten erspielten sich beide Teams Möglichkeiten, Bergbauer traf für die Tigers die Latte. So ging es mit 0:5 in die zweite Drittelpause, was die Bayreuther Fans nicht davon abhielt, die Mannschaft mit einem tosenden Applaus zu feiern.

Das Abschlussdrittel startete direkt mit dem nächsten Treffer der Gäste, Karsums traf quasi vom Bully weg. Die Bayreuther Mannschaft wollt dies aber nicht auf sich sitzen lassen. Marvin Drothen erzielte wenige Augenblicke später, nach schöner Vorarbeit von Andree Hult, den ersten Treffer für die Tigers an diesem Abend. Als in der 43. Minute Fischhaber auf der Strafbank Platz nehmen musste, konnte Tom Schwarz den zweiten Treffer für die Tigers erzielen. In der 48. Minute wurde erneut Schwarz von Hult zentral freigespielt, dessen schneller Abschluss jedoch nur die Maske von Salvarani traf. In der 52. Minute umkurvte Fisskeis das Bayreuther Tor, spielte den Pass auf den im Slot lauernden Schlager, welcher zum 2:7 vollendete. Drei Minuten später kam erneut Schlager mit viel Schwung in das Drittel des Tigers, konnte in dieser Situation Joshua Appler jedoch nicht überwinden. Im direkten Gegenzug zog der von Schindler eingesetzte Hult in die Mitte und versenkte die schwarze Scheibe eiskalt zum 3:7 Endstand.

Am kommenden Freitag spielen die Bayreuth Tigers um 19:30 Uhr zu Hause gegen den Tabellenzweiten, den Deggendorfer SC. Sonntag, den 11.02.2024 sind unsere Jungs zu Gast in Lindau.

Bayreuth Tigers vs. Bad Tölz 3:7 (0:3, 0:2, 3:2)

Bayreuth: Schulte, Appler (ab 22.) – Schmidt, S. Schindler, Nuss, Ledlin – M. Drothen, Hult (2), Schubert, Schwarz (2), N. Schindler, Bergbauer (2), Fabian

Bad Tölz: Salvarani, Baron – Engel, Edfelder, Fichtner, Krumpe, Pretnar, Deeg (2), Hörmann – Schüpping, Piipponen, Fischhaber (2), Kästele, Noach, Sahanoglu, Schmidpeter, Karsums, Schlager, Spöttel, Bauer, Fissekis

Schiedsrichter: Altmann, Lender – Müller-Osten, Hintermeier

Zuschauer: 1070

Strafen: Bayreuth: 6 Bad Tölz: 4 PP: Bayreuth: 1/2 Bad Tölz: 2/3

Torfolge: 0:1 (3.) Noack (Kästele, Bauer), 0:2 (11.) Piipponen (Pretnar, Karsums) PP, 0:3 (17.) Karsums (Pretnar, Piipponen) PP, 0:4 (22.) Schmidpeter, 0:5 (27.) Spöttel (Schmidpeter, Schüpping), 0:6 (41.) Karsums (Piipponen, Fischhaber), 1:6 (41.) Drothen (Schmidt, Hult), 2:6 (45.) Schwarz (Bergbauer, Fabian), 2:7 (52.) Schlager (Fissekis, Sahanoglu), 3:7 (55.) Hult (S. Schindler, N. Schindler)