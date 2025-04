KÃ¤lble wechselt innerhalb der Liga

Herford. (PM HEV) Der Herforder Eishockey Verein präsentiert mit Jannis Kälble seinen ersten Neuzugang für die kommende Saison.

Der 23jährige Stürmer wechselt vom Ligakonkurrenten Füchse Duisburg nach Ostwestfalen und wird die Offensivabteilung des HEV verstärken.

Über die Nachwuchsabteilungen der Jungadler Mannheim und der Düsseldorfer EG führte der Weg von Jannis Kälble nach Dresden in die DEL2 sowie per Förderlizenz zu den Black Dragons nach Erfurt. Nach einem zwischenzeitlichen Wechsel zu den Eispiraten Crimmitschau (DEL2) und zusätzlicher Eiszeit bei den Icefighters Leipzig, ging es in der vergangenen Spielzeit zu den Füchsen Duisburg, bei denen der Neu-Herforder 31 Scorerpunkte bei 12 geschossenen Toren in 46 Spielen sammelte.

„Mit Jannis bekommen wir einen jungen und dennoch bereits erfahrenen Spieler. Er ist robust, spielt geradlinig und passt zu uns. Er ist gut im Backcheck, ebenso im Forecheck, sucht den direkten Weg zum Tor und arbeitet aber auch in den Ecken. Wir wollen ihm nun in Herford den nächsten Entwicklungsschritt ebnen“, beschreibt Chefcoach Henry Thom den Neuzugang der Ice Dragons.

Neben seinen 86 Einsätzen in der Oberliga blickt Jannis Kälble bereits auf 72 Spiele in der DEL2 zurück. An die Spiele gegen Herford erinnert er sich noch gut: „Die Spiele gegen Herford waren in dieser Saison sehr intensiv und immer temporeich. Als Gastmannschaft ist es in Herford nicht leicht. Es ist sehr laut, die Fans stehen komplett hinter ihrer Mannschaft und ein paar Sachen sind auch etwas speziell, wie zum Beispiel der lange Weg von der Freibadkabine in die Eishalle. Drei Mal habe ich vergangenen Saison gegen die Ice Dragons gespielt und ich durfte mich jedes Mal in die Torschützenliste eintragen. Jetzt freue ich mich auf Torejagd für Herford zu gehen.“

Beinahe wäre Jannis Kälble bereits vor einigen Jahren zum HEV gewechselt: „Zum Abschluss meiner Nachwuchszeit gab es bereits die ersten Kontakte über Sven Johannhardt. Damals führte mein Weg aber nach Dresden. In den Gesprächen, insbesondere mit Henry Thom habe ich einen ersten Eindruck gewonnen und nun möchte ich helfen, dass wir mit den Ice Dragons eine gute Saison spielen. Das Training zur kommenden Spielzeit habe ich nach einer Regenerationsphase wieder aufgenommen und aktuell arbeite ich viel im Gym.“

Der Herforder Eishockey Verein heißt Jannis Kälbe herzlich willkommen und wünscht ihm eine erfolgreiche und verletzungsfreie Saison.

! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!

Eishockey-Magazin TV