KaderverÃ¤nderungen in der Defensive beim Herner EV!

Artikel anhören Herne. (PM HEV) Der Herner EV hat sich für den Schlussspurt in der Oberliga Nord mit einem neuen Torwart verstärkt. Von den...

Artikel anhören Artikel anhören

Herne. (PM HEV) Der Herner EV hat sich für den Schlussspurt in der Oberliga Nord mit einem neuen Torwart verstärkt.

Von den Kassel Huskies aus der DEL2 kommt Philipp Maurer mit einer Förderlizenz an den Gysenberg. Bisher lief er zudem mit einer „FöLi“ für die Hammer Eisbären in der Oberliga Nord auf, diese wechselt nun nach Herne.

Noch am Sonntagabend stand der gebürtige Landshuter für den Spitzenreiter der DEL2, beim 4:0-Auswärtssieg in Dresden, im Tor und feierte seinen bereits zweiten Shut-Out der laufenden Saison. Ab sofort darf der 23-jährige auch das Gehäuse der Miners hüten. „Er ist ein sehr großes Talent und wir freuen uns, dass er nun für uns spielberechtigt ist. Es wird uns auf dieser Position definitiv noch mal verstärken“, sagt Tobias Stolikowski. Phillip Maurer erhält am Gysenberg die Rückennummer 33 und könnte bereits an diesem Wochenende sein Debüt feiern. Auch beim zweiten Neuzugang dieser Woche steht nun die Rückennummer fest. Justin Young, der sich seit Dienstag in Herne befindet, bekommt das Trikot mit der Nummer neun.

Leider nicht mehr für die Miners auflaufen wird hingegen Leonhard Korus. Die Förderlizenz des Youngsters, der in seinen wenigen Partien für Grün-Weiß-Rot einen sehr starken Eindruck hinterließ, wechselt zu einem anderen Oberliga Nord-Team. „Da sind uns leider die Hände gebunden. Wir hätten ihn gerne bei uns behalten, aber diese Entscheidung treffen nicht wir“, erklärt Tobias Stolikowski. Auch Lukas Jung wird nicht mehr per Iserlohner Förderlizenz für die Miners auflaufen.

Förderlizenz-Wechsel – Philipp Maurer ab sofort für Herner EV spielberechtigt

Kassel. (PM Huskies) Philipp Maurer ist ab sofort für den Herner EV spielberechtigt.

Die bisherige Förderlizenz-Spielberechtigung liegt damit für den Rest der aktuellen Spielzeit nicht mehr bei den Hammer Eisbären, sondern bei den „Miners“ aus Herne. Der Förderlizenz-Wechsel nach Herne soll Philipp nach Absprache mit der sportlichen Leitung noch mehr Spielpraxis ermöglichen.

Für die Hammer Eisbären absolvierte der 23-Jährige Goalie in der laufenden Spielzeit sechs Einsätze in der Oberliga Nord. Dem gegenüber stehen sieben Einsätze für die Kassel Huskies in der DEL2, in denen Maurer zwei Shutouts feierte.