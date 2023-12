KaderverÃ¤nderungen im Team: â€žNeustartâ€œ bei den EV Lindau Islanders vor Weihnachten – Ein â€žWeiter soâ€œ darf es nicht geben

Artikel anhören Lindau. (EVL) Vor dem Auftakt der „Christmas Season“ gibt es bei den EV Lindau Islanders einen „Neustart“ in die Saison der Oberliga...

Artikel anhören Artikel anhören

Lindau. (EVL) Vor dem Auftakt der „Christmas Season“ gibt es bei den EV Lindau Islanders einen „Neustart“ in die Saison der Oberliga Süd.

Nach dem besten Saisonstart, den man in der achtjährigen Zugehörigkeit der dritthöchsten deutschen Liga hatte, entwickelten sich die Ergebnisse in den letzten Wochen leider ins Negative und gipfelten in einem richtig schlechten Spiel am vergangenen Dienstag in Bad Tölz.

Man verfällt am Bodensee nicht in Panik, denn noch ist etwas weniger als die Hälfte der Saison zu spielen und es sind viele Punkte zu vergeben, aber der klare Tenor der Verantwortlichen lautet, dass es ein „Weiter so“ nicht geben darf und die Mannschaft mehr denn je gefordert ist. Nach dem blutleeren Spiel in Bad Tölz, wurde bei den EV Lindau Islanders alles auf den Prüfstand gestellt und in einer klaren, aber sachlichen Analyse zwischen den Verantwortlichen, der sportlichen Leitung sowie dem Trainerteam Tatsachen geschaffen.

So wurde der Vertrag mit dem kanadischen Verteidiger Matthieu Desautels in beidseitigem Einvernehmen aufgelöst, nachdem der Spieler angab, sich am Bodensee nicht wohlzufühlen. Da unter diesen Umständen eine weitere Zusammenarbeit nicht möglich gewesen wäre, entschieden sich beide Parteien zu dieser vorzeitigen Trennung. Somit hat Desautels nun auch die Chance, sich einen neuen Verein zu suchen. Desautels wird schon an diesem Wochenende nicht mehr für die Islanders spielen, die wiederum nach Ersatz suchen.

Veränderungen gibt es auch auf der Position des Kapitäns. Vincenz Mayer übergibt sein Amt an seinen Assistenten Andreas Farny. Das Kapitänsamt hat Mayer bisher mit Stolz getragen, allerdings kann er es wegen der zusätzlichen Belastung aus Arbeit und Studium nicht so ausfüllen, wie er es selbst für notwendig empfand.

Deshalb kam der Routinier auf Trainer John Sicinski und den Sportlichen Leiter Milo Markovic zu, mit der Bitte, sich nur auf das Eishockey konzentrieren zu können. Diesem Wunsch von Vincenz Mayer entsprachen die Islanders, weshalb Andreas Farny ab dem Spiel gegen Peiting das „C“ auf der Brust tragen wird. Mayer bleibt aber Assistant.

Als wäre das bisherige Verletzungspech der EV Lindau Islanders nicht schon genug, kam nach dem Spiel in Bad Tölz nun leider noch ein weiterer Spieler dazu. Marc Hofmann fällt mit einer Oberkörperverletzung bis auf weiteres aus.