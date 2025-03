KaderverÃ¤nderungen bei den Starbulls Rosenheim â€“ Neun Spieler verlassen den Verein

Rosenheim. (PM Starbulls) Die Starbulls Rosenheim befinden sich nach einer erfolgreichen Saison 2024/25 mitten in den Planungen für die nächste Spielzeit.

Nach intensiven Gesprächen steht nun fest, dass neun Spieler den Verein verlassen werden und in der kommenden Spielzeit nicht mehr für die Starbulls auflaufen.

Folgende Spieler werden den Verein verlassen

• Patrik Mühlberger

• Cody Porter

• Zack Dybowski

• Pascal Zerressen

• Norman Hauner

• Ludwig Nirschl

• Travis Ewanyk

• Kevin Handschuh

• Fabjon Kuqi

Die Verantwortlichen der Starbulls Rosenheim bedanken sich bei den Spielern für ihren Einsatz und die gezeigten Leistungen und wünschen ihnen für ihre sportliche und private Zukunft alles Gute.

Alle weiteren Spieler haben einen bestehenden Vertrag oder es werden noch Gespräche über eine weitere Zusammenarbeit geführt. Zudem werden die Starbulls in den kommenden Wochen die ersten Neuzugänge bekanntgeben.

Alle genannten Spieler werden am Sonntag, dem 30.03.2025 bei der offiziellen Saisonabschlussfeier zusammen mit den Fans der Starbulls Rosenheim gebührend in die Sommerpause verabschiedet. Start der Veranstaltung ist um 16 Uhr im Kesselhaus in Kolbermoor.

