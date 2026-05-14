Kaderveränderung kurz vor Turnierstart: Lukas Reichel kommt zur Weltmeisterschaft, Dominik Bokk scheidet aus dem Kader

Kurz vor dem Start der IIHF Weltmeisterschaft 2026 gibt es noch eine Veränderung im Kader der deutschen Männer-Nationalmannschaft: NHL-Stürmer Lukas Reichel (Boston Bruins) wird das DEB-Aufgebot verstärken und trifft bereits heute in Zürich ein.

Der 23-Jährige hat in den vergangenen Tagen einen neuen NHL-Vertrag unterzeichnet. Reichel steht der DEB-Auswahl damit für die Weltmeisterschaft zur Verfügung.

Christian Künast, Vorstand Sport des DEB: „Wir haben den Kontakt mit Lukas in den vergangenen Wochen kontinuierlich aufrechterhalten und waren über die Entwicklungen stets im engen Austausch informiert. Nachdem feststand, dass er einen neuen Vertrag unterschrieben hat und damit auch uns zur Verfügung steht, konnten wir kurzfristig alle Formalitäten klären. Wir freuen uns, dass er unser Team für die Weltmeisterschaft in der Schweiz verstärkt.“

Bundestrainer Harold Kreis: „Wir sind überzeugt, dass er unserem Spiel noch einmal eine zusätzliche Qualität verleihen kann. Das haben auch seine jüngsten Einsätze bei den internationalen Turnieren verdeutlicht. Deshalb war für uns klar, dass wir ihn kurzfristig nominieren werden, sobald die Vertragssituation geklärt ist. Wir freuen uns, dass es noch rechtzeitig geklappt hat.“

Mit Reichels Nominierung ist allerdings auch eine weitere Kaderentscheidung verbunden: Stürmer Dominik Bokk wird nicht mehr zum aktuellen WM-Aufgebot gehören.

Bundestrainer Harold Kreis: „Das ist keine einfache Situation kurz vor dem Turnierstart. Wir haben die Rollen im Team abgewogen und sind zu dieser Entscheidung gekommen. Heute Vormittag haben wir die Mannschaft informiert und das persönliche Gespräch mit Dominik gesucht. Wir danken ihm ausdrücklich für seinen Einsatz in den vergangenen Tagen.“

Lukas Reichel wird nach seiner Ankunft in Zürich direkt ins Mannschaftstraining einsteigen.