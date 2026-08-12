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Kaderveränderung an der Strobelallee: Duo verlässt die Eisadler Dortmund

12. August 20261 Mins read113
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Marc Polter - © Sportfoto-Sale (DR)
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Dortmund. (PM Eisadler) Die Eisadler Dortmund vermelden vor dem Start der Vorbereitungsphase zwei Abgänge im Offensivbereich.

Mit Kevin Trapp und Marlon Polter werden zwei Stürmer in der kommenden Regionalliga-Saison nicht mehr für den Westfalen-Klub auflaufen.

Trapp, der vor 3 Jahren aus Hamm an die Strobelallee wechselte, überzeugte von Beginn an als verlässlicher Angreifer und Führungsspieler.

Jungstürmer Marlon Polter, der zur Saison 24/25 von den Hammer Eisbären aus der Oberliga zum Team stieß und sich schnell als treffsicherer Neuzugang etablierte, sucht nun ebenfalls eine neue sportliche Herausforderung.

„Wir bedanken uns bei Kevin und Marlon für ihren unbändigen Einsatz auf dem Eis und ihren Beitrag zu den Erfolgen der jüngeren Vereinsgeschichte“, erklärt der 1.Vorsitzende Stefan Witte. „Wir gehen davon aus, dass wir beide Spieler in anderen Zusammenhängen wiedersehen werden und wünschen den beiden für ihre sportliche und private Zukunft nur das Beste.“

Die sportliche Leitung der Eisadler arbeitet weiter intensiv an der Kompensation der Abgänge, um Cheftrainer Colin Long für die anstehenden Aufgaben in der Regionalliga NRW eine schlagkräftige Mannschaft zur Verfügung zu stellen.

Weitere Personalentscheidungen bezüglich des Kaders für die Saison 2026/27 werden zeitnah bekannt gegeben.

Marlon Polters Karriere in Zahlen

Source: Marlon Polter @ Elite Prospects

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