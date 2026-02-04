Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos â€“ DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos â€“ DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
SC LangenthalTransfers

Kaderupdate SC Langenthal

4. Februar 20261 Mins read23
Rafaele Sommer - Â© SC Langenthal
Langenthal. (PM SCL) SC Langenthal freut sich, die Verpflichtung von Verteidiger Rafaele Sommer bekanntzugeben.

Der 20-JÃ¤hrige wechselt auf die Saison 2026/27 fix zum SCL. Verletzungsbedingt mÃ¼ssen StÃ¼rmer Patrick Bandiera und Verteidiger Mike Wyniger die Saison vorzeitig beenden. Per sofort stÃ¶sst hingegen Verteidiger David Burri vom EHC Arosa zum SC Langenthal.

Rafaele Sommer begann seine Eishockeykarriere beim EHC Burgdorf und wechselte anschliessend zu den SCL Young Tigers nach Langnau, wo er aktuell in der U21-Elit spielt. Bereits in der vergangenen Spielzeit kam der junge Verteidiger mehrfach bei den Langenthalern zum Einsatz. Auch in der laufenden Saison absolvierte er bislang sechs Spiele im SCL-Dress. Dabei Ã¼berzeugte der krÃ¤ftige Verteidiger mit seiner verlÃ¤sslichen Spielweise. Beim SC Langenthal erhÃ¤lt Sommer einen Einjahresvertrag.

Sportchef Marc KÃ¤mpf zeigt sich erfreut Ã¼ber die Verpflichtung des jungen Verteidigers: Â«Es freut mich sehr, dass Rafaele ab nÃ¤chster Saison fixer Bestandteil unserer Mannschaft ist. Er ist ein junger, entwicklungsfÃ¤higer Verteidiger mit idealen Voraussetzungen. Zudem ist er ein super Typ und Teamplayer, der stolz ist, unsere Farben zu tragen.Â»

Patrick Bandiera und Mike Wyniger fallen aus StÃ¼rmer Patrick Bandiera verletzte sich am 17. Januar im Meisterschaftsspiel in Thun an der Hand. Inzwischen steht fest, dass er in dieser Saison nicht mehr zum Einsatz kommen wird. Mike Wyniger zog sich im Meisterschaftsspiel vom 28. Januar eine Fussverletzung zu. Diese verunmÃ¶glicht eine zeitnahe RÃ¼ckkehr aufs Eis und bedeutet ebenfalls das Saisonende fÃ¼r ihn. Der SC Langenthal wÃ¼nscht beiden Spielern eine gute und vollstÃ¤ndige Genesung.

David Burri per sofort zum SC Langenthal Vom EHC Arosa wechselt per sofort und bis Ende Saison Verteidiger David Burri zum SC Langenthal. Der 22-jÃ¤hrige RechtsschÃ¼tze absolvierte in dieser Saison 40 Spiele in der Swiss League, wobei ihm fÃ¼nf Skorerpunkte gelangen. In der Vorsaison lief der physisch starke Abwehrspieler (190 cm / 94 kg) in der MyHockey League fÃ¼r den HC Martigny auf.

Â«Durch die AusfÃ¤lle mussten wir reagieren. Mit David Burri erhalten wir einen physisch starken Verteidiger mit Swiss League und MHL-Erfahrung, der uns defensiv sofort StabilitÃ¤t gibt und auch in der Offensive seinen Beitrag leisten wirdÂ», sagt Marc KÃ¤mpf.

