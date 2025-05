Kaderupdate bei den Red Bull Hockey Juniors

Salzburg. (PM Red Bulls) Die Red Bull Hockey Juniors – das älteste Team der Red Bull Eishockey Akademie – gehen auch in der Saison 2025/26 als fixer Bestandteil der Alps Hockey League an den Start.

Nach zwei starken Jahren mit Halbfinalteilnahmen war die vergangene Spielzeit geprägt von einem Generationenwechsel: Viele Leistungsträger verließen das Team in Richtung Profibereich, während junge Talente erste Verantwortung übernahmen.

Die gezielte Entwicklung junger Spieler durch Einsätze im Erwachseneneishockey gehört seit jeher zur Philosophie der Red Bull Hockey Juniors. Auch in der kommenden Saison bleibt dieser Ansatz zentraler Bestandteil der Ausbildungsstrategie: Ein junges, entwicklungsorientiertes Team sammelt weiterhin wertvolle Erfahrungen in der Alps Hockey League. Ergänzt wird der Kader punktuell durch erfahrene Neuzugänge, um eine gesunde Mischung aus Talentförderung und Stabilität zu gewährleisten.

An der Bande setzt man dabei auf Kontinuität: Auch in der neuen Saison steht das bewährte finnische Trainerduo bestehend aus Head Coach Teemu Levijoki und Assistant Coach Ilkka Pakarinen an der Seite des Teams. Ergänzt wird das Gespann von Torwarttrainer Lukas Schluderbacher, Athletiktrainer Roland Brunner, Physiotherapeut Mario Gruber sowie Equipment Manager Heinz Gabbauer.

Head Coach Teemu Levijoki „Wir stehen erneut vor einer intensiven und herausfordernden Saison. Die Liga wird von Jahr zu Jahr stärker, und wir treten mit einem jungen Team an, das bereit ist, den nächsten Schritt zu machen. Einige unserer Nachwuchsspieler werden in dieser Saison Führungsrollen übernehmen müssen – das ist eine große Chance, aber auch eine anspruchsvolle Aufgabe. Entscheidend wird sein, wie schnell sich die Jungs an das Tempo und die Physis des Erwachseneneishockeys gewöhnen. Genau darin liegt die größte Herausforderung. Unser Ziel bleibt klar: Wir wollen erfolgreich spielen – im Vordergrund steht jedoch weiterhin die Ausbildung und Entwicklung unserer Spieler.

Erste Verstärkungen aus der Red Bull Eishockey Akademie

Vier Nachwuchsspieler aus dem Akademieprogramm wurden mit einen mehrjährigen Spielervertrag ausgestattet und rücken neu in den Kader der Red Bull Hockey Juniors auf:

• Moritz Warnecke (17, Verteidiger | GER): Der defensivstarke Linksschütze absolvierte in der vergangenen Saison bereits elf Partien für die Juniors.

• Matteo Schroth (18, Verteidiger | GER): Kam auf vier Einsätze für die Juniors und soll nun einen festen Platz in der Defensive einnehmen.

• Paul Oberhauser (17, Stürmer | AUT): Der gebürtige Österreicher überzeugte in 19 AHL-Einsätzen durch hohen Einsatzwillen und Spielübersicht.

• Justus Kaufmann (18, Stürmer | GER): Nach starker Entwicklung in der Akademie soll er nun im Angriff Akzente setzen.

Internationale Neuzugänge aus Finnland

Zwei Offensivkräfte aus Finnland stoßen neu zum Team und bringen wertvolle internationale Erfahrung mit:

• Maxim Eliseev (19, Flügelstürmer): Der Angreifer lief zuletzt für Jokerit Helsinki auf – mit Einsätzen in der Mestis sowie in der U20 SM-sarja.

• Juhola Jesse (20, Center): Der Mittelstürmer absolvierte in der vergangenen Saison 63 Spiele für die Minot Minotauros in der nordamerikanischen NAHL und erzielte dabei 66 Scorerpunkte (21 Tore, 45 Assists). Zuvor war er im Nachwuchs von Lukko Rauma aktiv, den er bis zur U20 SM-sarja durchlief.

Sprung ins Profiteam des EC Red Bull Salzburg

Mit Lukas Hörl und Vadim Schreiner schaffen zwei weitere Akademiespieler den Aufstieg in das Profiteam des EC Red Bull Salzburg. Die Red Bull Hockey Juniors gratulieren herzlich und wünschen beiden viel Erfolg auf ihrem weiteren Karriereweg.

Verabschiedungen aus dem Kader der Juniors

Mehrere Spieler verlassen das Team und orientieren sich sportlich neu:

Torhüter:

• Thomas Pfarrmaier

Verteidiger:

• Jesse Kauhanen

• Lars Bosecker

Stürmer:

• David Cernik

• Daniel Assavolyuk

• Maximilian Mackner

• Paul Vinzens

Die Red Bull Hockey Juniors bedanken sich bei allen Spielern, die über Jahre hinweg Teil der Organisation waren und sich sowohl in der Akademie als auch in der Alps Hockey League stetig weiterentwickelt haben – und wünschen ihnen auf ihrem weiteren sportlichen wie persönlichen Weg alles Gute.

Ein besonderer Dank gilt den Eigenbauspielern Thomas Pfarrmaier und David Cernik. Pfarrmaier, gebürtiger Salzburger, durchlief sämtliche Altersklassen der Akademie und war zuletzt regelmäßig Teil des Trainingsbetriebs beim Profiteam des EC Red Bull Salzburg. Auch Cernik entwickelte sich über viele Jahre hinweg im System der Red Bull Eishockey Akademie zu einem wertvollen Bestandteil des Teams.

Abgänge aus der Red Bull Eishockey Akademie

Auch im Akademiebereich kommt es zu Veränderungen:

Julian Beck, Robin Krening, Lukas Wieselthaler, Nikita Kessler, Aaron Kaiser, Christopher Sollinger, Daniel Strainovic und Ben Wotschiski verlassen die Red Bull Eishockey Akademie und streben den nächsten Schritt in ihrer sportlichen Entwicklung an.

Die Akademie bedankt sich für die gemeinsame Zeit und wünscht allen Talenten viel Erfolg und Durchhaltevermögen auf ihrem weiteren Karriereweg.

Aktueller Kader der Red Bull Hockey Juniors (Stand: 19.05.2025)

Torhüter:

31 | Mika Haim

45 | Valentin Ankirchner

Verteidigung:

19 | Paul Lemke

20 | Maximilian Kirchebner

22 | Fabian Baumann

47 | Alexander Rebernig

NEU | Moritz Warnecke

NEU | Matteo Schroth

Sturm:

6 | Constantin Humer

7 | Maximilian Wurzer

10 | Luca Kogler

14 | Nick Maul

15 | Adrian Gesson

27 | Niklas Korhonen

29 | Paul Noll

37 | Benedikt Krainer

42 | Florian Lanzinger

44 | Laurin Sandholzer

NEU | Paul Oberhauser

NEU | Justus Kaufmann

NEU | Maxim Eliseev

NEU | Juhola Jesse

Hinweis zur Kaderplanung:

Die Kaderzusammenstellung für die Saison 2025/26 ist noch nicht final abgeschlossen. Mit einigen Spielern werden derzeit noch Gespräche geführt.

