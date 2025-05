Kaderupdate bei den Lausitzer FÃ¼chsen

Weißwasser/O.L. (PM Füchse) Wie der PENNY DEL-Club Eisbären Berlin aktuell mitteilte, werden die Spieler Michael Bartuli und Linus Vieillard keine neuen Verträge für die kommende Saison beim Hauptstadtclub erhalten.

Beide Spieler waren über Förderlizenzen für die Lausitzer Füchse in der DEL2 spielberechtigt und stehen dem Team in der nächsten Spielzeit somit nicht mehr zur Verfügung.

Michael Bartuli trug seit der Saison 2023/2024 das Trikot der Füchse und absolvierte in den vergangenen zwei Spielzeiten insgesamt 52 Partien. Mit seinen erst 22 Jahren entwickelte sich der Stürmer zu einer wichtigen Stütze im Kader und sammelte 19 Scorerpunkte – darunter neun Tore und zehn Vorlagen.

Linus Vieillard, Torhüter der deutschen U20-Nationalmannschaft, war in der Saison 2024/2025 ebenfalls per Förderlizenz für Weißwasser gemeldet, kam jedoch zu keinem Einsatz in der DEL2.

Jens Baxmann, Sportlicher Leiter der Lausitzer Füchse: „Wir bedanken uns bei Michael und Linus für ihre Zeit in Weißwasser. Michael hat sich bei uns stetig weiterentwickelt und sportlich wie menschlich überzeugt. Auch wenn Linus keine Spielpraxis sammeln konnte, war er im Training stets engagiert und professionell. Wir wünschen beiden auf ihrem weiteren Weg viel Erfolg.“

Kader Saison 2025/26

Tor: Anthony Morrone

Sturm: Clarke Breitkreuz, Lane Scheidl, Charlie Jahnke, Alexander Dosch, Eric Valentin, Tom Knobloch, Louis Anders, John Broda Verteidigung: Marlon Braun, Tim Sezemsky

Headcoach: Christof Kreutzer

Co-Trainer: André Mücke

Torwart-Trainer: Frantisek Gistr

