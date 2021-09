Kadersituation vor dem nÃ¤chsten Test in Freiburg

Freiburg. (PM EHCF) Mit Konsta Mäkinen, Nico Kolb und Nikonor Dobryskin absolvieren drei Spieler ein Try-Out für den EHC Freiburg. Der 29-jährige Finne Konsta...

Freiburg. (PM EHCF) Mit Konsta Mäkinen, Nico Kolb und Nikonor Dobryskin absolvieren drei Spieler ein Try-Out für den EHC Freiburg.

Der 29-jährige Finne Konsta Mäkinen möchte sich für eine Kontigentstelle in der Defensive der Wölfe beweisen. Der Linksschütze spielte in der vergangenen Saison bei Narvik Hockey in Norwegen und konnte hier in 27 Spielen 12 Scorerpunkte verzeichnen. Damit war er nicht nur viertbester Punktesammler seinen Teams, sondern auch der gefährlichste Defensivakteur.

Auch Ex-Wolf Nico Kolb möchte seine Chance nutzen, sich bei den Wölfen erneut zu beweisen. Nach 25 Spielen im Trikot des EHC Freiburg in der Saison 2019/20 zog es den Angreifer in der abgelaufenen Spielzeit nach Herne in die Oberliga. Für den Herner EV 2007 konnte der Angreifer in 35 Spielen 30 Scorerpunkte vorweisen.

Der dritte Try-Out-Spieler im Bunde ist der 21-jährige Verteidiger Nikonor Dobryskin. Der In Berlin geborenen Deutschrusse durchlief die Nachwuchsabteilung des EHC Basel, bevor er in die U20 von Fribourg-Gottéron wechselte und vergangene Saison in Langenthal und Lyss seine ersten Schritte im Seniorenbereich machte.

Weiterhin werden den Wölfen die angeschlagenen Nikolas Linsenmaier, Oleg Tschwanow, Luca Trinkberger und Christoph Kiefersauer sowie der aufgrund von Familiennachwuchs noch nicht zum Team gestoßene Scott Allen fehlen. Mit dabei sind dafür neben den drei Try-Out-Spielern auch der inzwischen in Freiburg angekommene Jordan George und Kai Zernikel von unserem Kooperationspartner aus Schwenningen.

Am kommenden Samstag geben die Wölfe um 18:30 Uhr gegen die EV Zug Academy ihre Heimspielpremiere in der Vorbereitungssaison, bereits am Montag folgt gegen den EHC Basel das nächste Testspiel vor heimischer Kulisse. Informationen zu den Tickets, Hygienebestimmungen und vielen mehr gibt es hier.