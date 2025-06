Kaderplanung nimmt weiter Fahrt auf â€¢ David Novotny verstÃ¤rkt die WÃ¶lfe-Offensive

Schönheide. (PM Wölfe) Die Kaderplanungen für die neue Saison 2025/2026 in der Regionalliga Ost laufen bei den Schönheider Wölfen weiter auf Hochtouren.

Nachdem bereits das Lineup der Torhüter und Verteidiger veröffentlicht wurde, richtet sich der Blick nun auf die Offensivabteilung. Und hier können die Wölfe gleich mehrere erfreuliche Personalien vermelden.

Mit laufenden Verträgen ausgestattet, werden sowohl Eigengewächs Lukas Lenk als auch Liga-Topscorer Tomas Rubes weiterhin das Trikot der Wölfe tragen. Beide Angreifer blicken auf eine äußerst erfolgreiche Saison 2024/2025 zurück: Rubes wurde zum dritten Mal in Folge Topscorer der Liga, während Lenk mit beeindruckenden 72 Scorerpunkten teamintern den zweiten Platz belegte und es in der Liga unter die Top 4 schaffte. Eine geballte Ladung Offensivpower, mit der die Wölfe auch in der kommenden Spielzeit wieder voll angreifen wollen.

Verstärkt wird dieses Duo nun durch einen spannenden Neuzugang. Die Schönheider Wölfe freuen sich, mit David Novotny (Bildquelle: https://www.hcsokolov.cz) einen talentierten und hungrigen Stürmer in ihren Reihen begrüßen zu dürfen. Der 24-jährige Tscheche wagt erstmals den Schritt ins deutsche Eishockey und wird ab der kommenden Saison das Wolfsrudel verstärken.

Geboren am 27. Mai 2001 im westböhmischen Karlovy Vary (Karlsbad), nur rund eine Autostunde von Schönheide entfernt, erlernte Novotny das Eishockeyspielen in seinem Heimatverein HC Karlovy Vary. Dort durchlief er sämtliche Nachwuchs-abteilungen bis hin zur U20 und sammelte bereits mit 18 Jahren erste Einsätze im Profi-Extraliga-Team von Karlsbad – der höchsten Spielklasse Tschechiens.

Auf der Suche nach noch mehr Spielpraxis wechselte Novotny in den vergangenen Jahren zum HC Stadion Cheb in die 3. tschechische Liga. Parallel lief er auch in der 2. Liga für den HC Banik Sokolov auf, wo er seine Fähigkeiten weiter unter Beweis stellen konnte und wertvolle Erfahrungen auf höherem Niveau sammelte.

Nun zieht es den jungen Angreifer erstmals über die Grenze nach Deutschland. Gemeinsam mit seinem Landsmann und zukünftigen Teamkollegen Tomas Rubes wird Novotny eine Fahrgemeinschaft nach Schönheide bilden. Seine Statistiken und sein Spielverständnis lassen einiges erwarten – umso größer ist die Freude im Verein über diesen Neuzugang.

„David bringt viel Talent, Spielwitz und Einsatzbereitschaft mit. Wir sind überzeugt, dass er sich schnell in unser Team integrieren und eine wichtige Rolle einnehmen wird“, so Wölfe-Coach Sven Schröder zu seinem neuen Schützling.

