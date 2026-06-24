Kaderplanung der Lausitzer Füchse für die kommende Saison fast abgeschlossen

Weißwasser/O.L. (PM üchse) Die Lausitzer Füchse haben ihre Defensive für die kommende DEL2-Saison weiter verstärkt und verpflichten den schwedischen Verteidiger Alex Brännstam.

Der 25-Jährige wechselt vom schwedischen Drittligisten Hudiksvalls HC nach Weißwasser und wird erstmals in seiner Karriere außerhalb seines Heimatlandes auflaufen.

Der 1,84 Meter große und 82 Kilogramm schwere Linksschütze wurde in Stockholm geboren und durchlief eine erstklassige Eishockey-Ausbildung. Bereits in jungen Jahren sammelte Brännstam internationale Erfahrung im Trikot der schwedischen U18- und U20-Nationalmannschaft und gewann mit der U18-Auswahl sogar die Goldmedaille bei der Weltmeisterschaft.

In seiner bisherigen Laufbahn stand der Verteidiger unter anderem für Djurgårdens IF in der höchsten schwedischen Spielklasse (SHL) auf dem Eis und sammelte zudem zahlreiche Einsätze in der HockeyAllsvenskan, der zweithöchsten Liga des Landes. Zuletzt lief Brännstam für Hudiksvalls HC auf und überzeugte dort mit seiner Offensivstärke. In insgesamt 47 Saisonspielen verbuchte er 21 Scorerpunkte (6 Tore, 15 Assists).

Bei den Lausitzer Füchsen soll der laufstarke Verteidiger künftig eine wichtige Rolle auf beiden Seiten des Eises einnehmen. Zudem besteht die Aussicht, dass Alex Brännstam bis zum Beginn der neuen Saison die deutsche Staatsbürgerschaft erhält.

Cheftrainer Christof Kreutzer über den Neuzugang: „Wir beobachten Alex bereits seit der vergangenen Saison. Er ist ein in Schweden hervorragend ausgebildeter Eishockeyspieler, der über eine sehr hohe läuferische Qualität verfügt. Mit seinen Fähigkeiten wird er unser Spiel sowohl offensiv als auch defensiv verbessern.“

Alex Brännstam: „Ich freue mich sehr auf die neue Aufgabe bei den Lausitzer Füchsen. Es ist mein erster Wechsel ins Ausland und damit ein besonderer Schritt in meiner Karriere. Ich möchte mich in einer neuen Liga beweisen, meine Qualitäten im Team einbringen und gemeinsam mit der Mannschaft erfolgreich sein. Besonders gespannt bin ich auf die Atmosphäre in Weißwasser und darauf, die Fans kennenzulernen.“

Seine Karriere in Zahlen

Source: Alex Brännstam @ Elite Prospects

304 Wieviel Geld gibst Du bei einem regulären Stadionbesuch zusätzlich zum Eintrittspreis, also für zum Beispiel Getränke, Essen, Merchandising usw. aus? maximal 10 Euro zwischen 10 und 20 Euro zwischen 20 und 50 Euro zwischen 50 und 100 Euro mehr als 100 Euro