Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Home Deutschland Oberligen Oberliga Nord Saale Bulls Halle Kaderplanung abgeschlossen: Saale Bulls vergeben ihre dritte Importstelle
Saale Bulls HalleTransfer-News

Kaderplanung abgeschlossen: Saale Bulls vergeben ihre dritte Importstelle

16. Juli 20262 Mins read77
Share
Kyle Bollers - © Sportfoto-Sale (MK)
Share

Halle. (PM Saale Bulls) Die Kaderplanung der Saale Bulls für die kommende Saison 2026/27 ist nach aktuellem Stand abgeschlossen.

Die letzte noch offene Planstelle im Team von Head Coach Christian Hommel wird durch den Kanadier Kyle Bollers belegt, der, nach seinen Landsleuten Brett Ouderkirk und Nick Huard, die dritte Kontingentstelle im Team einnehmen wird.

Der 27-jährige Angreifer wagte im vergangenen Jahr den Schritt über den Großen Teich und avancierte mit 31 Toren und 64 Vorlagen nicht nur zum teamintern besten Scorer der Bayreuth Tigers in der Oberliga Süd, sondern auch zum fünftbesten Scorer der gesamten Oberliga. Mit 95 Scorerpunkten sammelte der Linksschütze einen Zähler mehr als Tilburgs Phil Marinaccio, dem punktbesten Angreifer der gesamten Oberliga Nord der abgelaufenen Saison. „Seine Ausbeute spricht für sich, auch wenn Bayreuth eine durchwachsene Saison spielte. Und dann trotzdem, zudem in seiner ersten Spielzeit in Europa, mit einem Punkteschnitt von 1,83 Zählern pro Partie zu den besten Scorern der gesamten Liga zu gehören, ist bemerkenswert“, so Hommel über den im kanadischen Oshawa (Ontario) geborenen Neuzugang. „Mir ist bewusst, dass es immer schwierig ist, so eine Leistung auch in der zweiten Saison zu bestätigen. Aber ich glaube, wenn wir ihm das Vertrauen schenken und er weiterhin mit diesem Hunger spielt, dann wird er auch in der neuen Saison Top-Scorerwerte liefern.“

Nach Stationen in der OHL und OJHL, die er 2019/20 als bester Torjäger sowie Liga-Top-Scorer beendete, wechselte Bollers zu Folgesaison in die Hochschulliga USports. Auf dem Eis absolvierte er in vier Spielzeiten 74 Partien mit 108 Punkten (48 Tore, 60 Assists) für die Ryerson sowie Toronto Metro University und nahm zweimal an der ‚USports Men’s National Championship‘ teil, abseits des Eises machte Bollers seinen Abschluss im Bereich Sportmedien. Nach dem erfolgreichen Ende seiner Hochschulzeit wagte Bollers den Sprung in die ECHL, wo er für die Cincinnati Cyclones bei 67 Einsätzen 24 Punkte (elf Tore) sammeln konnte. Im Anschluss ging es für ihn nach Bayreuth, wo er bereits mit dem neuen halleschen Co-Trainer Marco Ludwig zusammenarbeitete. „Er konnte nur Gutes über Kyle, dessen Spielweise und seinen Charakter berichten“, so Hommel über den zwölften Kanadier der Vereinsgeschichte. Nach dem Saisonaus der Tigers bot sich Bollers zum Ende der vergangenen Saison die Chance, in Bad Nauheim erstmals DEL2-Luft zu schnuppern.

„Kyle ist mit 27 Jahren in einem absoluten Top-Alter und ich bin froh, dass er sich uns anschließt“, so Hommel über Bollers, der neben seinen spielerischen Qualitäten auch Führungsstärke mitbringt. In Brantford (OJHL) führte er das Team als Kapitän aufs Eis, in Toronto (USports) bekleidete er das Amt des Assistenzkapitäns. Mit der Verpflichtung Bollers starten die Saale Bulls zum ersten Mal in ihrer Vereinsgeschichte mit einem rein kanadischen Trio auf den Kontingentstellen in eine neue Spielzeit. Drei Ahornblätter im Kader gab es zuletzt 2017/18. Damals ersetzte Nathan Robinson nach Saisonstart seinen Landsmann Bryan Cameron, die seinerzeit zweite zulässige Importstelle belegte Steven Tarasuk.

Seine Karriere in Zahlen

Source: Kyle Bollers @ Elite Prospects

Auch interessant:

Kader & Gerüchte DEL 2026/2027

Kader & Gerüchte DEL2 2026/2027

Kader & Gerüchte Oberliga Nord 2026/2027

Kader & Gerüchte Oberliga Süd 2026/2027

Folgt uns

498
Wieviel Geld gibst Du bei einem regulären Stadionbesuch zusätzlich zum Eintrittspreis, also für zum Beispiel Getränke, Essen, Merchandising usw. aus?


Share
Previous post Florian Drexler bleibt beim SC Forst

Leave a comment

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Eishockey-Magazin TV

Sportfoto-Sale - die Fotodatenbank für Print- und Onlinemedien
! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!

GHZD

! WICHTIG ! Auch in Zukunft: Keine +Artikel, Abo-Modelle oder Bezahlschranke! - Eishockey-Magazin.de eröffnet Kanal für freiwillige Zahlungen - Hintergrund und wie man spenden kann
Anzeige
+18 Glücksspiel kann süchtig machen.
GHZD
Anzeige
+18 Glücksspiel kann süchtig machen.
Spielsucht? Hier bekommen Sie Hilfe Wenn Sie Probleme mit Spielsucht haben oder sich um Angehörige oder Freunde sorgen, finden Sie Hilfe bei der „Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung. Unter der kostenlosen Hilfe-Hotline 0800 1 37 27 00 erhalten Sie alle Informationen zu Hilfsangeboten rund um das Thema Spielsucht!
Werbehinweis Diese Website enthält Affiliate-Links. Das bedeutet, dass wir möglicherweise eine Provision erhalten, wenn Sie sich bei einem der verlinkten Portale anmelden. Es entstehen Ihnen keine zusätzlichen Kosten. Es gelten die AGB der jeweiligen Wettanbieter.
Related Articles
ECDC Memmingen IndiansTransfer-News

Goalie-Trio der Memmingen Indians ist komplett

Memmingen. (mfr) Mit dem 20 Jahre alten Torhüter Valentin Ankirchner haben die...

By16. Juli 2026
EHC KönigsbrunnTransfer-News

EHC verpflichtet Bayernliga Top-Scorer der letzten Saison

Königsbrunn. (PM EHC) Am Donnerstag gab der EHC Königsbrunn seinen zweiten Neuzugang...

By16. Juli 2026
ERC Sonthofen BullsTransfer-News

Nächster Mosaikstein im Kader: Adam Suchomer stürmt weiter für den ERC Sonthofen

Sonthofen. (PM ERC) Die Kaderplanungen für die kommende Spielzeit biegen beim ERC...

By16. Juli 2026
SC ForstTransfer-News

Florian Drexler bleibt beim SC Forst

Forst. (PM SCF) Die SC Forst Nature Boyz können auch in der...

By16. Juli 2026
Copyright 2026 by Eishockey-Magazin.de /Alle Rechte vorbehalten