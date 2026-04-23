Kadernews von den Saale Bulls Halle: Duo geht, Quartett bleibt!

Halle. (PM Saale Bulls) Jede Reise endet einmal, so auch die von Sergej Stas in der Händelstadt.

Der Verein hat entschieden, den Vertrag mit Sergej nicht zu verlängern. Somit trennen sich die gemeinsamen Wege nach sieben Spielzeiten. Seinen Platz in den Vereinschroniken hat der mittlerweile 34-Jährige, der 2019 von den Wölfen Freiburg aus der DEL2 nach Halle wechselte, sicher, führte er doch die Saale Bulls als Kapitän 2021/22 zur Meisterschaft in der Oberliga Nord. Mit 320 absolvierten Pflichtspielen (230 Punkte) findet sich der Routinier auf Rang sieben der ewigen Vereinsgeschichte wieder, auch seine 118 Einsätze als Kapitän werden nur von vier weiteren Akteuren in der mehr als 20-jährigen Bulls-Historie überboten.

Auch der Vertrag von Aaron Reinig wird seitens des Vereins nicht verlängert, somit wird er nach der Sommerpause nicht nach Halle zurückkehren. Der 30-jährige Deutsch-Amerikaner schloss sich im vergangenen Jahr den Saale Bulls an und konnte in der abgelaufenen Spielzeit in 38 Haupt- und Zwischenrunden-Partien insgesamt 17 Zähler (sechs Tore) für sich verbuchen, verpasste dann jedoch verletzungsbedingt die Playoffs.

Die Verantwortlichen bedanken sich bei Sergej Stas und Aaron Reinig für ihre im Bulls-Trikot gezeigten Leistungen und wünschen ihnen alles erdenkliche Gute auf dem weiteren Lebensweg, sportlich wie privat.

Neben den beiden Abgängen können die Saale Bulls den Verbleib von gleich vier weiteren Spielern über den Sommer hinaus bekanntgeben: So werden Torhüter Nils Kapteinat, Defender Kai Zernikel sowie die beiden Angreifer Niklas Jentsch und Robert Hechtl auch in der kommenden Spielzeit im halleschen Trikot auflaufen.

Seit der Saison 2024/25 gehört Nils Kapteinat dem halleschen Kader an. Der Linksfänger stand dabei genau 100-mal auf dem Spielberichtsbogen und kam 50-mal zum Einsatz. In allen torhüterrelevanten Statistiken konnte sich der 26-Jährige zuletzt – im Vergleich zu seiner ersten Spielzeit in Halle – deutlich steigern. Während sein Gegentorschnitt von 3,92 auf 2,82 sank, erhöhte sich neben der Anzahl der Shutouts (von einem auf zuletzt fünf, Liga-Bestwert der Hauptrunde) auch dessen Siegquote als Starter von rund 55 auf 70 Prozent.

dem halleschen Kader an. Der Linksfänger stand dabei genau 100-mal auf dem Spielberichtsbogen und kam 50-mal zum Einsatz. In allen torhüterrelevanten Statistiken konnte sich der 26-Jährige zuletzt – im Vergleich zu seiner ersten Spielzeit in Halle – deutlich steigern. Während sein Gegentorschnitt von 3,92 auf 2,82 sank, erhöhte sich neben der Anzahl der Shutouts (von einem auf zuletzt fünf, Liga-Bestwert der Hauptrunde) auch dessen Siegquote als Starter von rund 55 auf 70 Prozent. Ebenfalls seit 2024/25 trägt Robert Hechtl das Bulls-Trikot, welches sich der gebürtige Ingolstädter auch weiterhin überstreifen wird. Der 26-Jährige kam 2024 aus Weiden an die Saale und geht hier nun in seine dritte Spielzeit. In den vergangenen beiden Jahren zeichnete sich der rechtsschießende Angreifer zwanzigmal als Torschütze aus (fünfmal zum Sieg, dreimal zur Führung) und legte 23 weitere Treffer auf.

das Bulls-Trikot, welches sich der gebürtige Ingolstädter auch weiterhin überstreifen wird. Der 26-Jährige kam 2024 aus Weiden an die Saale und geht hier nun in seine dritte Spielzeit. In den vergangenen beiden Jahren zeichnete sich der rechtsschießende Angreifer zwanzigmal als Torschütze aus (fünfmal zum Sieg, dreimal zur Führung) und legte 23 weitere Treffer auf. Mit zwei Toren und sechs Vorlagen in der abgelaufenen Hauptrunde absolvierte der 22-jährige Kai Zernikel im Seniorenbereich die persönlich bislang beste Spielzeit seiner noch jungen Karriere. Somit tat der hochgewachsene Defender genau das, was man sich bei seiner Verpflichtung im vergangenen Sommer erwünscht hatte. „Ich denke, er braucht jetzt vor allem einen ruhigen Hafen, um sich kontinuierlich weiterzuentwickeln“, so Sportdirektor Christian Hommel seinerzeit über den Linksschützen, dessen Entwicklung noch nicht abgeschlossen ist und der in seine zweite Saison im Bulls-Trikot geht.

im Seniorenbereich die persönlich bislang beste Spielzeit seiner noch jungen Karriere. Somit tat der hochgewachsene Defender genau das, was man sich bei seiner Verpflichtung im vergangenen Sommer erwünscht hatte. „Ich denke, er braucht jetzt vor allem einen ruhigen Hafen, um sich kontinuierlich weiterzuentwickeln“, so Sportdirektor Christian Hommel seinerzeit über den Linksschützen, dessen Entwicklung noch nicht abgeschlossen ist und der in seine zweite Saison im Bulls-Trikot geht. Vor seiner ersten kompletten Spielzeit an der Saale steht Angreifer Niklas Jentsch, der 2026/27 ebenfalls dem Kader angehören wird. Kurz vor Ende der abgelaufenen Hauptrunde aus Heilbronn nach Halle gekommen, deutete der gebürtige Berliner auf Anhieb seine offensiven Qualitäten an. Mit einem Schnitt von etwas mehr als einem Punkt pro Oberliga-Partie in den zurückliegenden sechs Jahren hielt der 26-Jährige diese Quote auch im Bulls-Trikot aufrecht, wie drei Tore und zwei Vorlagen in vier Spielen vor dem Playoff-Start eindrucksvoll bewiesen.

Der MEC Halle 04 freut sich auf die weitere gemeinsame Zusammenarbeit mit Nils Kapteinat, Robert Hechtl, Kai Zernikel sowie Niklas Jentsch und wünscht ihnen eine erfolgreiche und verletzungsfreie Saison 2026/27 im Trikot der Saale Bulls. (Jy)