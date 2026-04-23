Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Home Deutschland Oberligen Oberliga Nord Saale Bulls Halle Kadernews von den Saale Bulls Halle: Duo geht, Quartett bleibt!
Saale Bulls HalleTransfer-News

Kadernews von den Saale Bulls Halle: Duo geht, Quartett bleibt!

23. April 20262 Mins read81
Share
Aaron Reinig © Sportfoto-Sale (DR)
Share

Halle. (PM Saale Bulls) Jede Reise endet einmal, so auch die von Sergej Stas in der Händelstadt.

Der Verein hat entschieden, den Vertrag mit Sergej nicht zu verlängern. Somit trennen sich die gemeinsamen Wege nach sieben Spielzeiten. Seinen Platz in den Vereinschroniken hat der mittlerweile 34-Jährige, der 2019 von den Wölfen Freiburg aus der DEL2 nach Halle wechselte, sicher, führte er doch die Saale Bulls als Kapitän 2021/22 zur Meisterschaft in der Oberliga Nord. Mit 320 absolvierten Pflichtspielen (230 Punkte) findet sich der Routinier auf Rang sieben der ewigen Vereinsgeschichte wieder, auch seine 118 Einsätze als Kapitän werden nur von vier weiteren Akteuren in der mehr als 20-jährigen Bulls-Historie überboten.

Auch der Vertrag von Aaron Reinig wird seitens des Vereins nicht verlängert, somit wird er nach der Sommerpause nicht nach Halle zurückkehren. Der 30-jährige Deutsch-Amerikaner schloss sich im vergangenen Jahr den Saale Bulls an und konnte in der abgelaufenen Spielzeit in 38 Haupt- und Zwischenrunden-Partien insgesamt 17 Zähler (sechs Tore) für sich verbuchen, verpasste dann jedoch verletzungsbedingt die Playoffs.

Die Verantwortlichen bedanken sich bei Sergej Stas und Aaron Reinig für ihre im Bulls-Trikot gezeigten Leistungen und wünschen ihnen alles erdenkliche Gute auf dem weiteren Lebensweg, sportlich wie privat.

Neben den beiden Abgängen können die Saale Bulls den Verbleib von gleich vier weiteren Spielern über den Sommer hinaus bekanntgeben: So werden Torhüter Nils Kapteinat, Defender Kai Zernikel sowie die beiden Angreifer Niklas Jentsch und Robert Hechtl auch in der kommenden Spielzeit im halleschen Trikot auflaufen.

  • Seit der Saison 2024/25 gehört Nils Kapteinat dem halleschen Kader an. Der Linksfänger stand dabei genau 100-mal auf dem Spielberichtsbogen und kam 50-mal zum Einsatz. In allen torhüterrelevanten Statistiken konnte sich der 26-Jährige zuletzt – im Vergleich zu seiner ersten Spielzeit in Halle – deutlich steigern. Während sein Gegentorschnitt von 3,92 auf 2,82 sank, erhöhte sich neben der Anzahl der Shutouts (von einem auf zuletzt fünf, Liga-Bestwert der Hauptrunde) auch dessen Siegquote als Starter von rund 55 auf 70 Prozent.
  • Ebenfalls seit 2024/25 trägt Robert Hechtl das Bulls-Trikot, welches sich der gebürtige Ingolstädter auch weiterhin überstreifen wird. Der 26-Jährige kam 2024 aus Weiden an die Saale und geht hier nun in seine dritte Spielzeit. In den vergangenen beiden Jahren zeichnete sich der rechtsschießende Angreifer zwanzigmal als Torschütze aus (fünfmal zum Sieg, dreimal zur Führung) und legte 23 weitere Treffer auf.
  • Mit zwei Toren und sechs Vorlagen in der abgelaufenen Hauptrunde absolvierte der 22-jährige Kai Zernikel im Seniorenbereich die persönlich bislang beste Spielzeit seiner noch jungen Karriere. Somit tat der hochgewachsene Defender genau das, was man sich bei seiner Verpflichtung im vergangenen Sommer erwünscht hatte. „Ich denke, er braucht jetzt vor allem einen ruhigen Hafen, um sich kontinuierlich weiterzuentwickeln“, so Sportdirektor Christian Hommel seinerzeit über den Linksschützen, dessen Entwicklung noch nicht abgeschlossen ist und der in seine zweite Saison im Bulls-Trikot geht.
  • Vor seiner ersten kompletten Spielzeit an der Saale steht Angreifer Niklas Jentsch, der 2026/27 ebenfalls dem Kader angehören wird. Kurz vor Ende der abgelaufenen Hauptrunde aus Heilbronn nach Halle gekommen, deutete der gebürtige Berliner auf Anhieb seine offensiven Qualitäten an. Mit einem Schnitt von etwas mehr als einem Punkt pro Oberliga-Partie in den zurückliegenden sechs Jahren hielt der 26-Jährige diese Quote auch im Bulls-Trikot aufrecht, wie drei Tore und zwei Vorlagen in vier Spielen vor dem Playoff-Start eindrucksvoll bewiesen.

Der MEC Halle 04 freut sich auf die weitere gemeinsame Zusammenarbeit mit Nils Kapteinat, Robert Hechtl, Kai Zernikel sowie Niklas Jentsch und wünscht ihnen eine erfolgreiche und verletzungsfreie Saison 2026/27 im Trikot der Saale Bulls. (Jy)

Auch interessant:
Kader & Gerüchte DEL 2026/2027Kader & Gerüchte DEL2 2026/2027

Folgt uns

Share
Previous post SCL Tigers bestreiten sieben Testspiele

Leave a comment

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Eishockey-Magazin TV

Sportfoto-Sale - die Fotodatenbank für Print- und Onlinemedien
! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!
! WICHTIG ! Auch in Zukunft: Keine +Artikel, Abo-Modelle oder Bezahlschranke! - Eishockey-Magazin.de eröffnet Kanal für freiwillige Zahlungen - Hintergrund und wie man spenden kann
Anzeige
+18 Glücksspiel kann süchtig machen.
GHZD
Anzeige
+18 Glücksspiel kann süchtig machen.
Spielsucht? Hier bekommen Sie Hilfe Wenn Sie Probleme mit Spielsucht haben oder sich um Angehörige oder Freunde sorgen, finden Sie Hilfe bei der „Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung. Unter der kostenlosen Hilfe-Hotline 0800 1 37 27 00 erhalten Sie alle Informationen zu Hilfsangeboten rund um das Thema Spielsucht!
Werbehinweis Diese Website enthält Affiliate-Links. Das bedeutet, dass wir möglicherweise eine Provision erhalten, wenn Sie sich bei einem der verlinkten Portale anmelden. Es entstehen Ihnen keine zusätzlichen Kosten. Es gelten die AGB der jeweiligen Wettanbieter.
Related Articles
Herforder EVTransfer-News

Philip Woltmann bleibt bei den Ice Dragons

Herford. (PM HEV) Im Slot – so heißt der Podcast rund um...

By23. April 2026
IceFighters LeipzigTransfer-News

Neuzugang: Jesse Roach stürmt für Leipzig

Leipzig. (PM IceFighters) Vom Süd-Oberligisten SC Riessersee wechselt Jesse Roach zur kommenden...

By23. April 2026
ESV KaufbeurenTransfer-News

Yannik Burghart bleibt dem ESVK treu

Kaufbeuren. (PM ESVK) Mit Yannik Burghart bleibt dem ESV Kaufbeuren beim Gang...

By23. April 2026
Eisbären RegensburgTransfer-News

Deutscher Pass in Aussicht: Regensburg verpflichtet erfahrenen Taylor Vause

Regensburg. (PM Eisbären) Die Eisbären Regensburg verpflichten zur Saison 2026-2027 den kanadischen...

By23. April 2026
Copyright 2025 by Eishockey-Magazin.de /Alle Rechte vorbehalten