Kadernews ERC Lechbruck: Diese Spieler spielen fÃ¼r die FlÃ¶ÃŸer

Leistungsträger verlängert: Simon Maucher bleibt ein Flößer

Lechbruck. (PM ERC) Der ERC Lechbruck kann eine weitere wichtige Personalentscheidung vermelden: Simon Maucher bleibt den Flößern erhalten und verlängert sein Engagement beim Verein.

Der 29-jährige Stürmer, der erst zur vergangenen Saison zum ERC Lechbruck wechselte, hat sich schnell als wertvolle Verstärkung etabliert und wird auch in der kommenden Spielzeit eine tragende Rolle im Team übernehmen.

Maucher durchlief den Nachwuchs des Schongauer Eishockeys, bevor er in der Saison 2012/13 zur U20 des EC Peiting wechselte. Dort feierte er in der Spielzeit 2013/14 seinen bisher größten Erfolg, als er mit Peiting den Titel des Deutschen Juniorenmeisters errang. Nach seiner Juniorenzeit kehrte er 2015 zur EA Schongau zurück, wo er sich schnell zum Leistungsträger entwickelte und bis zur Saison 2023/24 für die 1. Mannschaft in der Bayernliga auflief.

Mit dem Wechsel zum ERC Lechbruck im vergangenen Jahr schloss sich Maucher dem aufstrebenden Landesligisten an. In der gerade abgeschlossenen Spielzeit absolvierte er 26 Spiele und erzielte dabei 34 Scorerpunkte (12 Tore, 22 Assists). Vorstand Manfred Sitter betont die Bedeutung seiner Verlängerung: „Simon hat eine starke Saison gespielt und sich umgehend in das Team integriert. Er ist ein absoluter Leistungsträger und somit sind wir sehr glücklich, dass er uns auch kommende Saison zur Verfügung steht.“

Simon Maucher selbst zeigt sich erfreut über seine Verlängerung: „Ich habe beim ERC das vorgefunden, was ich erwartet habe. Innerhalb der Mannschaft passt es hervorragend, ich bin zu jedem Training und Spiel gern gefahren. Ich denke, wir können nächste Saison darauf aufbauen.“

Als Stürmer ist Simon Maucher flexibel einsetzbar und bringt mit seinen starken schlittschuhläuferischen Fähigkeiten, körperlichen Präsenz und seinem mannschaftsdienlichen Spielstil wertvolle Eigenschaften mit. Auch in der kommenden Saison wird er mit der Rückenummer 18 für die Flößer auflaufen und das Team mit seiner Erfahrung und seinem Einsatz bereichern.

Der ERC Lechbruck freut sich auf eine weitere gemeinsame Saison mit Simon Maucher und wünscht ihm viel Erfolg sowie eine verletzungsfreie Spielzeit!

Kader Saison 2025/26:

Tor: Philipp Wieland

Verteidigung: Mathias Schuster

Sturm: Cameron Roberts, Simon Maucher

