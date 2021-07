Kadernews Dinslaken: Kobras verlängern mit Vanek und Baum

Dinslaken. (PM Kobras) Die Dinslakener können zwei Vertragsverlängerungen vermelden. Mit Milan Vanek bleibt auf dem Trainerposten eine bekannte und bewährte Größe, Gleiches kann man...

Mit Milan Vanek bleibt auf dem Trainerposten eine bekannte und bewährte Größe, Gleiches kann man zurecht mit Jerome Baum auf der Verteidigerposition behaupten.

Der 44-jährige Coach ist ein akribischer Arbeiter und Taktik – Fuchs, der bei den Dinslakenern bereits in seine vierte Saison geht, wobei die letzte Spielzeit bekanntlich nur aus Vorbereitungsspielen bestand. Die Kobras freuen sich, dass sich der Deutsch – Tscheche einmal mehr für die Niederrheiner entschieden hat.

Auch über die Vertragsverlängerung von Jerome Baum ist man in Dinslaken sehr glücklich: Der 29-jährige frisch gebackene Vater geht bei den Giftschlangen auch schon in seine dritte Saison und ist als Stay – at – home – Verteidiger nicht mehr aus dem Dinslakener Defensivverbund wegzudenken.