Kadernews bei den Ratinger Ice Aliens: Zwei bleiben, einer geht

Ratingen. (PM Ice Aliens) Die Ratinger Ice Aliens treiben die Planungen für die kommende Saison weiter voran und geben die nächsten Personalentscheidungen bekannt.

Dabei müssen die Außerirdischen einen Abgang verkraften, können sich aber gleichzeitig über zwei weitere Zusagen freuen.

Maximilian Bleyer verlässt die Ice Aliens. Der Stürmer, der sich in der vergangenen Saison durch Einsatzbereitschaft und Teamgeist auszeichnete, wird in der kommenden Spielzeit nicht mehr für die Außerirdischen auflaufen. Der Verein bedankt sich bei Bleyer für seinen Einsatz im Trikot der Ice Aliens und wünscht ihm für seinen weiteren sportlichen Weg alles Gute.

Auf der anderen Seite gibt es positive Signale aus dem bestehenden Kader: Torhüter Timon Germeshausen hat seine Zusage für die neue Saison gegeben und gehört somit zum Torhüterteam. Timon ist Student und wird in der kommenden Spielzeit so oft, wie es seine Zeit zulässt, zur Verfügung stehen. Hierbei wird er wieder die Rückennummer 30 tragen.

Auch Stürmer Giovanni Schönfeld bleibt den Ice Aliens erhalten. Mittlerweile geht Giovanni schon in sein viertes Jahr in Ratingen und erzielte in der Vorsaison in 24 Partien 4 Treffer und gab 8 Vorlagen. Die Rückennummer 44 wird auch ab September wieder sein Jersey zieren.

Cheftrainer Frank Gentges spornt Giovanni in seinem Statement nochmal an: „Giovanni war in den letzten Jahren immer einer der ersten Nachrücker für die ersten drei Reihen, hatte dort aber nie einen festen Platz. Sein Vorteil ist, dass er Mittel- und Außenstürmer spielen kann und dass es seine letzte Saison als U-Spieler sein wird. Allerspätestens jetzt muss er Vollgas geben. Nach der kommenden Saison zählt er dann als Ü-Spieler und davon dürfen nur 15 auf den Spielbericht.“

! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!

! WICHTIG ! Auch in Zukunft: Keine +Artikel, Abo-Modelle oder Bezahlschranke! – Eishockey-Magazin.de eröffnet Kanal für freiwillige Zahlungen – Hintergrund und wie man spenden kann







Eishockey-Magazin TV