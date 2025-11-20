Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Home Deutschland Oberligen Oberliga Nord IceFighters Leipzig Kadernews bei den IceFighters: Lukáš Vantuch kommt, Karl Gärtner geht
IceFighters LeipzigTransfers

Kadernews bei den IceFighters: Lukáš Vantuch kommt, Karl Gärtner geht

20. November 20251 Mins read38
Share
Lukas Vantuch - © by Sportfoto-Sale (D. Ross)
Share

Leipzig. (PM IceFighters) Lukáš Vantuch verstärkt ab sofort die KSW IceFighters Leipzig.

Der mit den Gardemaßen von 1,96 m ausgestattete Deutsch-Tscheche spielte in der vergangenen Saison beim DEL2-Team Blue Devils Weiden. Insgesamt blickt der aus Jihlava (Tschechien) stammende Linksschütze auf über 300 DEL2-Partien – auch für Landshut, Crimmitschau, Bad Tölz und Selb – zurück.

Zudem absolvierte der 38-jährige weit über 500 Spiele in den beiden obersten tschechischen Eishockeyligen und sammelte internationale Erfahrung unter anderem in der Champions Hockey League und mit der tschechischen Nationalmannschaft.

„Lukáš ist ein erfahrener Zwei-Wege-Stürmer mit einer außerordentlichen Präsenz auf dem Eis. Nicht nur mit Blick auf die kommenden englischen Wochen wird er eine wirksame Verstärkung unseres Kaders sein“, ist sich André Schilbach, Geschäftsführer und sportlicher Leiter der KSW IceFighters Leipzig, sicher.

Nicht mehr im IceFighters-Kader ist hingegen Förderlizenzspieler Karl Gärtner. Der 19-jährige Nachwuchsspieler wird mit einer Förderlizenz eines anderen Oberligisten ausgestattet. „Wir wünschen Karl viel Erfolg bei seiner weiteren sportlichen Entwicklung und danken ihm für seinen Einsatz – unter anderem in den Playoffs im Frühjahr“, so André Schilbach.

! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!

419
Kann Frankfurts neuer Headcoach Tom Pokel die Löwen zurück in die Erfolgsspur bringen?

Share
Previous post Niklas Hübner verstärkt die Towerstars

Leave a comment

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Eishockey-Magazin TV

Sportfoto-Sale - die Fotodatenbank für Print- und Onlinemedien
! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!
! WICHTIG ! Auch in Zukunft: Keine +Artikel, Abo-Modelle oder Bezahlschranke! - Eishockey-Magazin.de eröffnet Kanal für freiwillige Zahlungen - Hintergrund und wie man spenden kann
Related Articles
ESV KaufbeurenTransfers

ESVK legt nochmal nach: Dominik Groß kommt vom EV Landshut in die Wertachstadt

Kaufbeuren. (PM ESVK) Mit dem 20 Jahre alten Verteidiger Dominik Groß kann...

By20. November 2025
Hannover ScorpionsTransfers

Hannover Scorpions erweitern Kader mit Karl Gärtner

Mellendorf. (PM Scorpions) Die Hannover Scorpions freuen sich, die Verpflichtung von Karl...

By20. November 2025
EV ZugTransfers

Mathieu Croce unterschreibt beim EVZ

Zug. (PM EVZ) Der EVZ verpflichtet für die kommende Saison den Torhüter...

By20. November 2025
Ravensburg TowerstarsTransfers

Niklas Hübner verstärkt die Towerstars

Die Towerstars erhalten weitere Unterstützung im Rahmen einer Förderlizenzvereinbarung. Niklas Hübner, der...

By20. November 2025
Copyright 2025 by Eishockey-Magazin.de /Alle Rechte vorbehalten