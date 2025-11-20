Kadernews bei den IceFighters: Lukáš Vantuch kommt, Karl Gärtner geht

Leipzig. (PM IceFighters) Lukáš Vantuch verstärkt ab sofort die KSW IceFighters Leipzig.

Der mit den Gardemaßen von 1,96 m ausgestattete Deutsch-Tscheche spielte in der vergangenen Saison beim DEL2-Team Blue Devils Weiden. Insgesamt blickt der aus Jihlava (Tschechien) stammende Linksschütze auf über 300 DEL2-Partien – auch für Landshut, Crimmitschau, Bad Tölz und Selb – zurück.

Zudem absolvierte der 38-jährige weit über 500 Spiele in den beiden obersten tschechischen Eishockeyligen und sammelte internationale Erfahrung unter anderem in der Champions Hockey League und mit der tschechischen Nationalmannschaft.

„Lukáš ist ein erfahrener Zwei-Wege-Stürmer mit einer außerordentlichen Präsenz auf dem Eis. Nicht nur mit Blick auf die kommenden englischen Wochen wird er eine wirksame Verstärkung unseres Kaders sein“, ist sich André Schilbach, Geschäftsführer und sportlicher Leiter der KSW IceFighters Leipzig, sicher.

Nicht mehr im IceFighters-Kader ist hingegen Förderlizenzspieler Karl Gärtner. Der 19-jährige Nachwuchsspieler wird mit einer Förderlizenz eines anderen Oberligisten ausgestattet. „Wir wünschen Karl viel Erfolg bei seiner weiteren sportlichen Entwicklung und danken ihm für seinen Einsatz – unter anderem in den Playoffs im Frühjahr“, so André Schilbach.

