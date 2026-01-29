Kaderinfos der DEG: Eine Verlängerung, zwei Abgänge, eine Ergänzung;

Düsseldorf. (PM DEG) Die Hauptrunde der DEL2-Spielzeit 2025/26 biegt so langsam in die Zielgerade ein.

Die Düsseldorfer EG bestreitet noch 14 Begegnungen. Vor dem Heimspiel gegen die Ravensburg Towerstars (Freitag, 31. Januar, 19:30 Uhr) gibt es zahlreiche Kaderinformationen:

Leon Hümer bleibt der DEG treu!

Große Freude in der DEG-Familie: Leon Hümer hat seinen Vertrag in Düsseldorf um weitere zwei Jahre verlängert! Das Torwarttalent bleibt demnach bis mindestens 2028 ein Rot-Gelber. Der 20-jährige, gebürtige Düsseldorfer, hat alle Nachwuchsteams der DEG durchlaufen und ist hier ausgebildet worden. Hümer kam auch schon in der DEL und DEL2 zum Einsatz. Derzeit wird er oft für die Hannover Scorpions in der Oberliga eingesetzt. Geschäftsführer Rick Amann: „Wir sind große Fans von Leon Hümer. Er hat viel Potential und ist zudem ein echter Local Hero, dem die Zukunft gehören kann. Wir wollten ihn unbedingt an uns binden und freuen uns, dass er seinem Heimatclub treu bleibt.“ Schön, dass du dich für uns entschieden hast, Leon!

Lenny Boos wechselt wohl in die USA; DEG erfüllt Wunsch des Stürmers

Lenny Boos möchte kurzfristig in die nordamerikanische Nachwuchsliga USHL zu den Youngstown Phantoms wechseln. Die Gespräche stehen kurz vor dem Abschluss. Der 19-jährige Stürmer ist mit diesem Wunsch vor einigen Tagen an die DEG herangetreten. Geschäftsführer Andreas Niederberger: „Als Lenny vor einigen Tagen mit dem Wechselwunsch auf uns zukam, haben wir zunächst gezögert. Schließlich hat er bei uns einen laufenden Vertrag bis April und spielt sportlich eine gute Saison. Andererseits wollten wir ihm seinen großen Traum nicht verbauen. Lenny konnte sich bei der DEG gut entwickeln. In der Folge hat er eine starke U20-WM gespielt. Dadurch hat sich für ihn die Gelegenheit ergeben, in die USA zu wechseln. Deshalb sind wir auch ein bisschen stolz, dass die Nachwuchsarbeit – sowohl des DEG Eishockey e.V. als auch der Profis – auf diese Weise belohnt und gewürdigt wird.“

Auch Boos ist im DEG Eishockey e.V. ausgebildet worden. In der laufenden DEL2-Saison kommt er in 28 Spielen auf drei Treffer und sechs Vorlagen. Solange seine Verhandlungen in den USA nicht abgeschlossen sind, kann er weiter für die DEG auflaufen. Ihm stehen hier alle Türen offen. Viel Erfolg in den USA, Lenny!

Die DEG nimmt David Galfinger aus der eigenen Jugend unter Vertrag

Als Reaktion auf den möglichen Abgang von Lenny Boos haben die Rot-Gelben einen weiteren Spieler unter Vertrag genommen. Aus der eigenen Jugend stößt David Galfinger zum Profiteam. Der 19-Jährige Stürmer kam 2024 aus dem Nachwuchs der Augsburger Panther. In der laufenden DNL-Saison gelangen dem Linksschützen 28 Punkte in 35 Spielen. Außerdem absolvierte der gebürtige Rosenheimer zehn Spiele in der Oberliga für den Herner EV (drei Zähler). Niederberger: „David Galfinger hat sich mit guten Leistungen diese Chance verdient. Sein Vertrag ist auch eine Anerkennung für die gute Arbeit, die in unserem Stammverein geleistet wird.“ Theoretisch ist Galfinger bereits gegen Ravensburg spielberechtigt. Er wird bei der DEG die Nummer 86 erhalten. Herzlich willkommen, David!

David Rundqvist verlässt die DEG nach dem morgigen Spiel

Die Vereinbarung mit David Rundqvist endet am 31. Januar. Der Deutsch-Schwede wechselt danach zu einem anderen Club. Am morgigen Freitag kommt der Stürmer gegen Ravensburg aber noch einmal zum Einsatz. Rundqvist war Anfang Dezember aus Dresden gekommen, hatte einen zeitlich befristeten Vertrag unterschrieben und in dieser Zeit lediglich drei Spiele für die DEG bestritten. Amann: „Aufgrund seiner Verletzungshistorie wollten wir das wirtschaftliche Risiko überschaubar halten. Wir sind dennoch von seinen Qualitäten überzeugt und hätten ihn gerne behalten. Er hat sich aber anders entschieden, was wir respektieren.“ Wir wünschen Dir weiterhin alles Gute, David!

