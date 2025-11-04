Kader-Update: Rieder fÃ¤llt aus, Tuomie rÃ¼ckt ins Aufgebot

MÃ¼nchen. (PM DEB) Bundestrainer Harold Kreis hat eine kurzfristige Ã„nderung fÃ¼r den Kader der MÃ¤nner-Nationalmannschaft beim Deutschland Cup 2025 vorgenommen.

StÃ¼rmer Tobias Rieder (Red Bull MÃ¼nchen) musste seine Teilnahme aufgrund einer Verletzung absagen. DafÃ¼r rÃ¼ckt Offensivspieler Parker Tuomie (KÃ¶lner Haie) kurzfristig in das Aufgebot fÃ¼r das Turnier.

Am heutigen Dienstag kommt die MÃ¤nner-Nationalmannschaft in Landshut zusammen, am spÃ¤ten Nachmittag findet die erste Eis-Einheit statt. Bereits am Montag ist das Frauen-Team des DEB vor Ort angekommen und hat am FrÃ¼habend das erste Training in der VR-Bank Arena absolviert.

Am kommenden Mittwoch startet der 36. Deutschland Cup mit den ersten beiden Partien des Frauen-Turniers: Um 16:00 Uhr treffen die Slowakei und Ungarn aufeinander, am Abend spielt Deutschland gegen Frankreich (19:30 Uhr). Das deutsche MÃ¤nner-Team legt am Donnerstagabend los, zum Auftakt heiÃŸt der Gegner Lettland (19:45). Alle Partien werden live und kostenlos auf MagentaSport Ã¼bertragen.

Der DEB wÃ¼nscht Tobias Rieder eine schnelle Genesung und baldige RÃ¼ckkehr auf das Eis.

