Kader-Update: Kahun und Kälbe kommen nicht mehr zum Einsatz, Preto nachnominiert

7. November 20251 Mins read78
Dominik Kahun von Team Deutschland schießt das Tor zum 1:1 gegen Team Lettland - © City-Press
Landshut. (PM DEB) Am heutigen Freitag gibt es innerhalb der Männer-Nationalmannschaft für den Deutschland Cup weitere Kader-Veränderungen: Dominik Kahun hat sich im Spiel gegen Lettland verletzt und wird in den verbleibenden Länderspielen gegen Österreich (Samstag, 18:45 Uhr) und Slowakei (Sonntag, 14:45 Uhr) nicht mehr zum Einsatz kommen.

Außerdem musste Lukas Kälble die Partie gegen die Letten angeschlagen verlassen, der Verteidiger kommt als Vorsichtsmaßnahme (Day-to-day) ebenfalls nicht mehr zum Einsatz bei diesem Turnier.

Da bereits Colin Ugbekile angeschlagen vor Turnierstart Landshut verlassen hatte, hat Bundestrainer Harold Kreis kurzfristig Philipp Preto nachnominiert. Der Verteidiger des ERC Ingolstadt hat sofort zugesagt und wird bereits heute Nachmittag in Landshut eintreffen.

Der DEB wünscht Dominik Kahun und Lukas Kälble eine schnelle Genesung und baldige Rückkehr auf das Eis.

Previous post DEB-Team startet in den diesjährigen Deutschland-Cup mit einem 4:1 Sieg über Lettland

