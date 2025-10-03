Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
onesto Tigers Bayreuth

Kader-Update bei den Tigers – Bayreuth in Passau bevor Lindau in die Wagnerstadt kommt

3. Oktober 20252 Mins read53
Stepan Belimenko - © City-Press
Bayreuth. (PM Tigers) Die onesto Tigers nehmen einen weiteren, jungen Stürmer unter Vertrag.

Der seit gut zwei Wochen am Training teilnehmende Reko Pohjamo wird künftig für Gelb-Schwarz auflaufen.

Der 20-jährige, 1,89 Meter große und 87 Kilo schwere Linksschütze besitzt die finnische sowie die deutsche Staatsbürgerschaft. Über Österreich und Finnland ging er zuletzt in der DNL für Kaufbeuren aufs Eis und greift jetzt erstmals im Erwachsenbereich ein.

Derweil wurde der Vertrag mit Moritz Israel einvernehmlich aufgehoben. Damit sind auch die gerichtlichen Verfahren beendet. Wir wünschen Moritz für seine Zukunft alles Gute.

Verlassen wird die onesto Tigers Stepan Belimenko. Der 20-jährige Angreifer war im Rahmen eines Try-Outs zuletzt im Training in Bayreuth. Auch Stepan alles Gute auf seinem weiteren Weg.

Den guten Start ausbauen

Nach der ersten Niederlage der noch jungen Saison wollen die onesto Tigers Bayreuth am kommenden Wochenende wieder Punkte sammeln, um den guten Start auszubauen. Dabei steht am Freitag um 18 Uhr die Partie bei den Passau Black Hawks an.

Am Sonntag empfängt man zur gewohnten Zeit um 18 Uhr die Lindau Islanders im Tigerkäfig.

Den Black Hawks ist wie den Tigers ein guter Start in diese Saison geglückt: Zwar unterlag man zum Auftakt den Heilbronner Falken, es folgten aber Siege gegen Bad Tölz, in Memmingen und Erding. Alle drei Erfolge feierte man mit nur einem Tor Differenz, gegen die Tölzer Löwen sicherte man sich dabei den Zusatzpunkt nach Penaltyschießen. Sowohl gegen Memmingen als auch Erding wurde es trotz deutlicher Führung noch einmal knapp, gegen Erding kassierte man in den letzten gut 100 Sekunden noch drei Gegentore. Stark präsentiert man sich bisher im Powerplay (36,8 Prozent) – ganz anders sieht es in Unterzahl aus, wo beinahe jedes zweite Powerplay des Gegners zu einem Gegentor führt.

Die drei neuen Kontingentspieler führen das interne Scoring der Niederbayern an: Topscorer sind der Schwede Buster Larsson und US-Boy Zack Nazzarett (3 Tore + 4 Vorlagen) vor dem Kanadier Brendan Harrogate (3 + 3). Im Tor können sowohl Marco Eisenhut als auch Janik Engler ein Fangquote von rund 92 Prozent vorweisen.

Die Lindau Islanders erwischten einen guten Start in die Saison und konnten beim SC Riessersee und gegen Peiting gewinnen, danach unterlag man knapp in Selb und gegen Heilbronn. Im Bereich „special teams“ liegt im Powerplay noch einiges an Arbeit vor Coach Michael Baindl: Seinem Team gelang bisher bei 16 Gelegenheiten noch kein einziger Treffer. Mit bisher erst 10 erzielten Toren fehlt es auch insgesamt noch an offensiver Durchschlagskraft. In Unterzahl liefert man mit einer Quote von 86,7 Prozent einen guten Wert.

Fleißigster Punktesammler am Bodensee ist bisher Leon Sivic (1 + 3) vor Zan Jezovsek (2 + 1) und Marvin Feil und Nicolas Strodel (je 1 + 2). Ex-Tiger Eetu Elo konnte bisher zwei Treffer beitragen. Im Tor setzt Baindl bisher ausschließlich auf Daniel Filimonow, der dieses Vertrauen mit einer Fangquote von starken 93,4 Prozent zurückzahlt.

Die Tigers werden in den beiden Spielen am Wochenende auf Aidan Brown verzichten müssen: Nach seiner Matchstrafe aus dem Spiel gegen Peiting ist der Bayreuther Stürmer erst nach diesem Wochenende wieder spielberechtigt.
-kno

Previous post Black Wings holen Defensiv-Verstärkung

