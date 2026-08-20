Kader-Update an der Strobelallee: Eisadler Dortmund holen Verteidiger Lukas Mannes

Dortmund. (PM Eisadler) Die sportliche Leitung der Eisadler Dortmund treibt ihre Personalplanungen für die anstehende Spielzeit in der Regionalliga West weiter erfolgreich voran und präsentiert einen hochkarätigen Neuzugang für die Defensive.

Der 25-jährige Verteidiger Lukas Mannes wechselt mit sofortiger Wirkung vom Oberligisten Erfurt zu den Eisadlern.

Mit Lukas Mannes gewinnen die Dortmunder einen physisch starken Linksschützen, der mit einer Körpergröße von 1,92 Metern und 92 Kilogramm Gewicht für die nötige Robustheit vor dem eigenen Tor sorgen wird. Der gebürtige Düsseldorfer bringt trotz seines jungen Alters bereits reichlich Erfahrung aus höheren Spielklassen mit nach Westfalen. In seiner bisherigen Laufbahn lief er unter anderem in der DEL2 für die Bayreuth Tigers sowie über viele Jahre in der Oberliga für die Moskitos Essen und die Black Dragons Erfurt auf.

• Cheftrainer Colin Long zeigt sich mit dem Transfer hoch zufrieden: „Lukas Mannes war unser Wunschkandidat für die Verteidigung. Er vereint kompromisslose Defensivarbeit mit einer enormen körperlichen Präsenz und bringt genau die höherklassige Erfahrung mit, die unserer Mannschaft in den entscheidenden Phasen Stabilität verleihen wird. Er ist ein absoluter Teamplayer, der für seine Farben alles auf dem Eis gibt.“

• Neuzugang Lukas Mannes: „Die Gespräche mit den Verantwortlichen in Dortmund waren von Beginn an extrem positiv. Das Konzept des Vereins und das ambitionierte Umfeld haben mich sofort überzeugt. Ich freue mich darauf, die Jungs kennenzulernen, mich schnell in das Team zu integrieren und gemeinsam mit den Fans an der Strobelallee eine erfolgreiche Saison zu spielen.“

Damit nehmen die Kaderstrukturen der Eisadler Dortmund für die kommende Saison immer deutlichere Formen an. Wie der Verein weiter bekannt gibt, wird auch Stürmer Vasilii Panov weiterhin das Trikot mit dem Adler auf der Brust tragen. Der 22-Jährige, der im vergangenen Jahr vom ECW-Sande nach Westfalen wechselte, hat sein Arbeitspapier an der Strobelallee verlängert.

Ein weiteres Highlight zur Saisoneröffnung am Sonntag: Die Eisadler präsentieren einen weiteren Top-Zugang live vor den Fans.

Wenn die Eisadler am kommenden Wochenende den Startschuss in die neue Eiszeit geben, dürfen sich die Zuschauer nicht nur auf das bewährte Rahmenprogramm bei der Saisoneröffnung freuen, sondern auch auf einen weiteren echten Transfer-Coup, der bleibt jedoch bis zum großen Moment auf der Bühne ein streng gehütetes Geheimnis.

Los geht es am Sonntag (23.08.2026) um 14:00 Uhr im Eisstadion an der Strobelallee. Im Mittelpunkt stehen wie in jedem Jahr die Mannschaften der Eisadler, die sich allesamt dem Publikum präsentieren. Auch Maskottchen Horst wir an diesem Tag eine besondere Ehre zuteil, er feiert seinen 10. Geburtstag und hat viele andere Vereinsmaskottchen hierzu eingeladen. Abgerundet wird das Programm durch eine Zaubershow und Eishockey Talks auf der Bühne.

Die Kassen an der Eishalle sind ebenfalls ab 14:00 Uhr geöffnet, hier können die so beliebten Dauerkarten gekauft werden.

373 Deutschland eröffnet die Eishockey WM 2027 wie 2010 in der Schalker Veltins Arena. Wie wirst Du das Spiel verfolgen? Live vor Ort in der Arena vor dem Livestream weiß ich noch nicht gar nicht