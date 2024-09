Kader-News Devils Ulm

Ulm. (PM Devils) Ein weiterer Neuzugang für den teuflischen Kader ist fix: mit Allrounder Noel Oberrauch wechselt ein 21-jähriges Talent von den Salzgitter Icefighters...

Ulm. (PM Devils) Ein weiterer Neuzugang für den teuflischen Kader ist fix: mit Allrounder Noel Oberrauch wechselt ein 21-jähriges Talent von den Salzgitter Icefighters aus der Regionalliga Nord in den Devils-Kader.

Der junge Südtiroler mit deutschem Pass stammt aus Bozen und hat bereits einige Erfahrung in deutschen Jungteams gesammelt: über das regionale Jugendteam Rittner Buam (SV Renon) und das des HC Trento wechselte er erstmalig als 17-jähriges Talent nach Deutschland. Dort suchte er seine Chance beim EV Landshut, wo er parallel eine Ausbildungsmöglichkeit erhielt. Nach zwei Saisons führte Ihn sein Weg weiter über die U20 des Deggendorfer SC ins Team des TAG Salzgitter nach Niedersachsen in den Norden.

„Mit Noel bekommen wir einen stark defensiv arbeitenden Stürmer, der sowohl als Center als auch auf dem Flügel eingesetzt werden kann“, erklärt Geschäftsführer Patrick Meißner. „Wir freuen uns, dass sich Noel für einen gemeinsamen Weg entschieden hat und möchten Ihm gern die Möglichkeit bieten, den nächsten Schritt in seiner sportlichen Entwicklung zu machen. Und wir werden mit ihm und seiner Spielveranlagung unsere Mannschaft nachhaltig verstärken.“

Oberrauch ist bereits in seiner neuen Heimat angekommen und stand schon vergangenen Freitagabend mit seinen neuen Mannschaftskollegen auf dem Eis…

Hey Noel, herzlich willkommen in der Doppelstadt an der Donau. Erzähl’ mal, warum Eishockey – wie kam es dazu?

„Das war schon sehr früh als Dreijähriger durch meinem Vater, da er mich immer mit ins Eishockey nahm weil er ein passionierter Fan der Sportart ist.“

Was machst Du, wenn Eishockey nicht gerade Deinen Tag füllt?

„Ich arbeite halbtags als Karosseriebauer und gehe ins Gym oder unternehme was mit Freunden, wenn sich die Zeit bietet.“

Dein prägendster Moment bisher im Sport?

„Das war die Italien-Meisterschaft U19 als junger Jahrgang bei Ritten. Und die Meisterschaft in der U20 Bayernliga.“

Deine Erwartungen und Ziele?

„Sportliches Ziel in dieser Saison ist sicherlich, die Playoffs zu erreichen und ich möchte der Mannschaft dabei so gut wie möglich helfen. Und für mich selbst weiter zu entwickeln!“

Auf welche Begegnung, Spieler oder Team freust Du Dich besonders?

„Auf die Begegnungen gegen Geretsried und Dingolfing, da in Geretsried mein Ex-Teamkollege und guter Freund Kilian Mühlpoitner spielt – und auf Dingolfing, da ich dort viele Freunde und Bekannte aus meiner Jugend im deutschen Nachwuchs habe“.

Teil der Devils zu werden – warum passt das genau jetzt für Dich?

„Ich sehe hier meine beste Weiterentwicklungs-Chance und das Projekt Devils hat mir zugesagt – außerdem hat mir die Stadt sehr gut gefallen!“

Danke Noel. Einen guten Start und eine erfolgreiche, verletzungsfreie Saison!

Weiterer Neuzugang unter Dach und Fach

06.09.2024

Die Devils ergänzen mit einem weiteren Neuzugang erneut Ihren Kader zur Saison 2024/25: durch die Zusage des 18-jährigen Nikita Manuilov wird via Förderlizenz das teuflische Goalieteam wieder dreifach besetzt sein. Das junge Torhüter-Talent aus der U20 des EV Ravensburg wird ebenfalls über eine Förderlizenz für die evils agieren. Mit ihm kehrt ein Torhüter zurück zu seinen Wurzeln – denn der aus Erbach stammende Manuilov war bereits zu U11- und U13-Zeiten im Nachwuchs für die Young Devils aktiv.

„Wie auch Philipp Wirz trainierte Nikita im letzten Jahr bereits öfters bei uns mit, weswegen wir uns ein genaues Bild seiner Fähigkeiten machen konnten“ führt Patrick Meißner, Geschäftsführer der DEVILS, aus. „Zudem ist er erfolgreich im Inlinehockey-Team der Devils aktiv. Dass er nun mit erst 18 Jahren nicht bei der U19-Inlinehockey-Weltmeisterschaft mitspielt, sondern mit dem A-Kader nach Italien reisen darf, macht deutlich welches Potential in Ihm steckt.“

Auf Rollen agierte der DEVILS-Neuzugang im Neu-Ulmer Turnier um die Deutsche Inlinehockey Meisterschaft des DRIV bereits so überzeugend, dass er neben einer Auszeichnung der Top-5-Spieler des Turniers die Einladung zur Teilnahme an den World Skate Games 2024 nach Roccarasso erhielt: hier wird er im Herren-Kader neben Deutschen Inlinehockey-Größen in der „Senior men competition“ vom 16. bis 22.09. mit die deutschen Farben vertreten.

Hallo Nikita, welcome (back) to Devilstown! Erzähl’ mal, warum Eishockey – wie kam es dazu?

„Das liegt in der Familie: ich nahm meinen Vater als Vorbild – auch er war viele Jahre im Eishockey als Goalie aktiv!“

Was machst Du, wenn Eishockey nicht gerade Deinen Tag füllt?

„Nachdem ich meine Schule beendet habe, ganz aktuell viel Off-Ice-Vorbereitung auf die neue Saison. Aber in Kürze steht auch meine Zukunfts-Entscheidung wegen Studium bzw. Ausbildung an…”

Dein prägendster Moment bisher im Sport?

„Meine Erfahrungen mit den Ravensburger Towerstars und hiervon ein Teil gewesen zu sein.“

Deine Erwartungen und Ziele?

„Das Ziel an mich selbst: mein Potential an zu rufen und ein starkes Leistungsniveau zu erreichen, um damit auch ein wichtiger Teil des Teams werden zu können.“

Auf welche Begegnung, Spieler oder Team freust Du Dich besonders?

„Ich freue mich vor allem auf das Aufeinandertreffen mit den Top-Teams, wie Erding und Königsbrunn.“

Teil der Devils zu werden – warum passt das genau jetzt für Dich?

„Ganz klar: hierher zurück zu kehren und aus der U20 heraus die Chance zu bekommen, im Herren-Eishockey Fuß zu fassen, ist großartig und hilft mir sicher mich weiter zu entwickeln!“