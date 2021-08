Kader fÃ¼r Frauen-Weltmeisterschaft in Kanada steht / Bundestrainer Tom SchÃ¤dler nominiert 24 Spielerinnen

München. (PM DEB) Bundestrainer Tom Schädler hat den finalen Kader für die IIHF-Weltmeisterschaft der Frauen (20. bis 31. August 2021) in Kanada bekanntgegeben. Am...

München. (PM DEB) Bundestrainer Tom Schädler hat den finalen Kader für die IIHF-Weltmeisterschaft der Frauen (20. bis 31. August 2021) in Kanada bekanntgegeben.

Am heutigen Dienstag treten insgesamt 24 Spielerinnen die Reise per Charterflug in den WM-Spielort Calgary an. Zuvor hatte sich die Frauen-Nationalmannschaft rund eine Woche am Bundesstützpunkt in Füssen auf das Turnier vorbereitet.

Nach der Ankunft in Calgary steht zunächst eine fünftägige Quarantäne (Einzelisolation auf Hotelzimmern) für das Team und den mitreisendenden Staff auf der Agenda. Während der WM-Vorbereitung und der Frauen-WM in Kanada setzt die IIHF wie bei allen vorangegangenen Turnieren auf ein engmaschiges Testverfahren aufgrund der Pandemie.

Nach der obligatorischen Quarantäne wird die DEB-Auswahl in die unmittelbare WM-Vorbereitung starten. Als WM-Generalprobe ist am Mittwoch, den 18. August 2021 um 14 Uhr (Ortszeit) ein Testspiel gegen den späteren Gruppengegner Dänemark geplant.

Das erste WM-Spiel findet am Dienstag, den 21. August 2021, um 12 Uhr (Ortszeit Kanada) statt. Zum Auftakt geht es gegen die Auswahl von Ungarn. Weitere Gruppengegner sind Dänemark (23. August, 12 Uhr), Tschechien (25. August, 16 Uhr) und Japan (26. August, 19.30 Uhr).

Frauen-Bundestrainer Tom Schädler: „Aus unserer Sicht ist die Vorbereitung optimal gelaufen. Wir konnten alle wesentlichen Aspekte vermitteln, die verschiedenen Spielsituationen durchgehen und auch das Verhalten der Special Teams im Hinblick auf die WM betrachten. Gleichzeitig sind wir verletzungsfrei durch die intensive Trainingswoche gekommen und freuen uns, im WM-Kader auch zwei junge U18-Spielerinnen dabei zu haben, die sich jetzt auf höchstem Niveau beweisen können. Wir starten zuversichtlich in Richtung Kanada.“

WM-Vorbereitung (Calgary)

18.08.2021 | 14:00 (22:00) | Deutschland – Dänemark

WM-Spielplan Gruppe B (Calgary)

21.08.2021 | 12:00 (20:00) | Deutschland – Ungarn

23.08.2021 | 12:00 (20:00) | Deutschland – Dänemark

25.08.2021 | 16:00 (00:00 +1) | Tschechien – Deutschland

26.08.2021 | 19:30 (03:30 +1) | Japan – Deutschland

Das Aufgebot des DEB