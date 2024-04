Kader-Entscheidungen fÃ¼r die Saison 2024/2025: Die Grundpfeiler des Haie-Teams fÃ¼r die kommende Spielzeit stehen

Köln. (PM Haie) „Wir haben uns bewusst Zeit gelassen, die vergangene Saison zu analysieren und entsprechende Entscheidungen daraus abzuleiten. Eine Kaderplanung findet über die...

Köln. (PM Haie) „Wir haben uns bewusst Zeit gelassen, die vergangene Saison zu analysieren und entsprechende Entscheidungen daraus abzuleiten. Eine Kaderplanung findet über die komplette Saison statt und ist ein stetiger Prozess. Wir sind überzeugt davon, dass Kontinuität im Kader für einen nachhaltigen Erfolg wichtig ist“, so Haie-Sportdirektor Matthias Baldys.

Torhüter

Auf der Torhüter-Position gehen die Haie mit Tobias Ancicka und Mirko Pantkowski in die kommende Saison. Den Vertrag mit Tobias Ancicka hatte der KEC im Januar um zwei weitere Jahre verlängert. Pantkowskis Vertrag wurde ebenfalls unter der Saison verlängert – dieser läuft bis 2025.

Niklas Lunemann, der die vergangene Saison zum großen Teil beim Kooperationspartner EC Bad Nauheim in der DEL2 absolvierte, und Nachwuchs-Torhüter Lukas Stuhrmann komplettieren das Torhüterquartett.

„Mit Tobias Ancicka und Mirko Pantkowski setzen wir auch in der kommenden Saison bewusst auf ein deutsches Torhüter-Duo. Niklas Lunemann und Lukas Stuhrmann sind zwei junge, ehrgeizige und sehr gut ausgebildete deutsche Torhüter, die zu unserer Strategie passen“, so Sportdirektor Matthias Baldys.

Abwehr

In der Verteidigung setzen die Haie weiterhin auf Moritz Müller (Vertrag bis 2025), Nick Bailen (2026), Brady Austin (2025), Jan Luca Sennhenn (2026), Maximilian Glötzl (2025) und Edwin Tropmann (2025). Bis auf Jan Luca Sennhenn hatten alle Abwehrspieler bereits in der abgelaufenen Saison einen Vertrag für die Spielzeit 2024/2025. Mit Jan Luca Sennhenn wurde der Vertrag im Oktober vergangenen Jahres für zwei weitere Jahre verlängert.

Matthias Baldys: „Jan Luca Sennhenn ist ein wichtiger Bestandteil unserer Planungen und ein verlässlicher Spieler unserer Mannschaft. Die Berufung zur WM-Vorbereitung unterstreicht seine Qualitäten.“

Mit Patrick Sieloff befinden sich die Haie aktuell in Gesprächen.

Andrej Šustr, Stanislav Dietz und Nick Aichinger werden in der kommenden Saison nicht mehr für den KEC auflaufen.

Sturm

Im Sturm sind weiterhin fest eingeplant: Maximilian Kammerer (Vertrag bis 2027), Andreas Thuresson (2025), Gregor MacLeod (2026), Alexandre Grenier (2025), Justin Schütz (2025), Tim Wohlgemuth (2025), Robin van Calster (2027), Elias Lindner (2025), Håkon Hänelt (2025) sowie Kevin Niedenz (2025), der nach einem Jahr bei den Krefeld Pinguine (DEL2) zu uns zurückkehrt. Bis auf Alexandre Grenier hatten alle genannten Spieler bereits einen Vertrag für die kommende Spielzeit. Das Arbeitspapier von Grenier haben wir kürzlich um ein weiteres Jahr verlängert.

Louis-Marc Aubry und Frederik Storm sind bei KEC fest für die kommende Saison eingeplant – beide durchlaufen aktuell den regulären Einbürgerungsprozess für die deutsche Staatsbürgerschaft.

Das ursprünglich bis 2024/2025 bestehende Arbeitspapier von Maxi Kammerer haben die Haie vorzeitig um zwei weitere Jahre bis 2027 erweitert. „Maxi Kammerer ist seit Jahren Leistungsträger und hat eine tragende Rolle für die Mannschaft“, so Matthias Baldys.

Auch der Vertrag mit Robin van Calster wurde bis 2027 verlängert. „Die Verlängerungen sind ein klares Zeichen, dass wir auch in Zukunft auf einen starken deutschen Kern setzen wollen. Wir haben eine Gruppe deutscher Nationalspieler bei uns, die sehr ambitioniert und in einem guten Eishockeyalter ist“, so Baldys.

Mit Jason Bast befindet sich der KEC aktuell im Austausch über eine weitere Zusammenarbeit.

David McIntyre (Karriereende), Mark Olver und Carter Proft werden in der kommenden Spielzeit nicht mehr für die Haie auflaufen.

Junghaie

Neben Torhüter Lukas Stuhrmann haben mit Marco und Noah Münzenberger, Lukas Kopietz sowie Raphael Jakovlev insgesamt vier Junghaie einen Fördervertrag von den Haien unterschrieben.

„Junge Spieler zu entwickeln und sich an den Profi-Bereich heranzuführen, ist und bleibt ein sehr wichtiger Aspekt in unserer Philosophie. Es ist unser Ziel, eine Durchlässigkeit zwischen Junghaien und Profis zu schaffen und die Bereiche eng miteinander zu verbinden“, so Matthias Baldys.

Abschiede

Neben dem Abgang David McIntyres (Karriereende) werden die Verteidiger Andrej Šustr, Stanislav Dietz und Nick Aichinger sowie die Stürmer Mark Olver und Carter Proft in der kommenden Saison nicht mehr für die Haie auflaufen.

Mark Olver kam zur Saison 2021/2022 aus Berlin an den Rhein und bestritt über drei Spielzeiten insgesamt 119 Partien, in welchen ihm 49 Punkte gelangen.

Stanislav Dietz spielte die vergangenen zwei Jahre für den KEC und kam auf insgesamt 108 Spiele, in denen er 35 Punkte erzielte.

Carter Proft wechselte im Sommer 2022 aus Düsseldorf nach Köln und kam seitdem in zwei Saisons auf 106 Einsätze (18 Punkte).

Andrej Šustr wechselte im vergangenen Sommer aus der American Hockey League zu den Haien und absolvierte 44 Spiele (20 Punkte).

Nick Aichinger wurde in der Jugend des KEC ausgebildet und kam zur vergangenen Saison aus Bremerhaven zu uns. Er absolvierte 18 Hauptrunden- und zwei Playoff-Spiele in der Saison 2023/2024.

Die Kölner Haie bedanken sich bei Mark Olver, Stanislav Dietz, Carter Proft, Andrej Šustr und Nick Aichinger für ihren Einsatz und wünschen ihnen für die sportliche wie private Zukunft alles Gute!

Weitere Personalentscheidungen (Neuzugänge, Trainer) werden in den kommenden Tagen vermeldet.