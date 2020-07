Kader des TEV Miesbach ist fast komplett

Miesbach. (PM TEV) Der Kader für die neue Spielzeit ist nun fast komplett. Mit Felix Feuerreiter, Nico Fissekis und Stefan Mechel verlängert das nächste...

Miesbach. (PM TEV) Der Kader für die neue Spielzeit ist nun fast komplett. Mit Felix Feuerreiter, Nico Fissekis und Stefan Mechel verlängert das nächste Meistertrio ihre Verträge.

Felix geht in seine bereits 8. Saison für den TEV Miesbach und zählt als Eigengewächs schon seit längerem zum Stammpersonal in der TEV Offensive. Der 1.Reihe- Flügel absolvierte 27 Spiele in der abgelaufenen Saison, wobei ihm starke 15 Tore und 6 Assists gelangen. Mit 8 Powerplay- Toren war er der gefährlichste Angreifer in unseren Reihen. Auch er musste aufgrund einer Verletzung am Anfang der Saison rund einen Monat pausieren. In 7 Saisonen streifte sich der 25- Jähre bereits 240 mal das Trikot des TEV über, wobei ihm 120 Scorerpunkte (68 Tore/ 52 Assists) gelangen. „ Felix war eine gute Ergänzung unseres Import-Duos Filip und Bobby und hat mit dem nötigen Selbstvertrauen Stark gespielt. Wir freuen uns kommende Saison wieder auf die eingespielte Reihe setzen zu können,“ berichtet Teamleiter David Keckeis.

Mit Nico Fissekis verlängert einer, der ebenso lange beim TEV ist und in seine bereits 7. Saison geht. In der Meistersaison bestritt Fissekis 35 Spiele bei 21 Scorerpunkten (9 Tore/ 12 Assists). Seine Gesamtstatistik im Dress des TEV ist umso stärker. In 203 Spielen für unsere Mannschaft, kommt der 25-Jährige dabei auf beeindruckende 202 Scorerpunkte (100 Tore / 102 Assists) . Speziell in der Oberligasaison konnte er sich mit 11 Toren in der Statistik hervortun. „ Nico hatte Pech mit seiner Zahnverletzung, dadurch kam er etwas aus dem Tritt und konnte sich danach nicht mehr so zeigen, als es insgesamt gut lief. Er möchte neu angreifen und wieder der Fissi sein, den wir kennen,“ hofft Keckeis darauf, dass Fissekis wieder zu gewohnter Stärke zurückfindet.

Mit Stefan Mechel zählte ein weiteres Eigengewächs zum Stammpersonal in der Verteidigung der letzten Saison. Bei 37 Spielen konnte Mechel gute 13 Vorlagen liefern, unter anderem zum so wichtigen 1 zu 0 im letzten Spiel in Landsberg. In 7 Saisonen stand der 24-Jährige bei 198 Spielen auf dem Eis, in denen ihm 46 Scorerpunkte (9 Tore / 37 Assists) gelangen. „ Stefan steht defensiv stabil, kann offensiv Akzente setzen und harmonierte gut mit Viko Deml. Er gehört zu den Spielern die noch mehr Verantwortung übernehmen sollen, auch in Kabine,“ berichtet Keckeis.

Eine Absage erhielten die Verantwortlichen indes von Matthias Nowak. Der 20jährige Bruder von Verteidiger Andreas Nowak, trainierte letze Saison mit der Mannschaft und wurde in fast allen Spielen der 1b und 1c Mannschaft eingesetzt. Dabei deutete er sein Talent mehrfach an und war fest für den Bayernligakader eingeplant. Matthias entschied sich jedoch aufgrund des Studiums zum Wechsel zu einem Landesligateam aus dem Nachbarlandkreis. „Das ist schade, da uns altersbedingt die nächsten Jahre womöglich der ein oder andere Abwehrspieler verlässt und da hätten wir uns Matthias perspektivisch sehr gut vorstellen können,“ trauert Keckeis dem sympathischen Verteidiger etwas nach.