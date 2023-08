Kader der Nature Boyz fÃ¼llt sich weiter

Artikel anhören Forst. (PM Nature Boyz) Der Kader der Forster Nature Boyz füllt sich weiter, denn neben Kapitän Andreas Krönauer bleiben auch sein Bruder...

Forst. (PM Nature Boyz) Der Kader der Forster Nature Boyz füllt sich weiter, denn neben Kapitän Andreas Krönauer bleiben auch sein Bruder Michael, wie auch Marco Mooslechner, Daniel Anderl und Routinier Bastian Grundner dem Verein treu.

Die Freude der Verantwortlichen im Forster Lager ist natürlich groß, dass die oben genannten Spieler weiterhin für die Nature Boyz aufs Eis gehen werden. Bastian Grundner, einer der ältesten und erfahrendsten Spieler im Kader, war einer der Hauptverantwortlichen für den Klassenerhalt. Nachdem in der Vorrunde bei Bastian nicht alles rund lief, steigerte sich der Stürmer in der Abstiegsrunde von Spiel zu Spiel, und übernahm Verantwortung in den Abstiegs-Play-Offs, bei denen er seine spielerische Klasse zeigte. Auch der Kapitän Andreas Krönauer brachte sich kämpferisch und auch spielerisch ins Team ein. Andreas kann wie sein Bruder Michael als Stürmer, aber auch als Verteidiger eingesetzt werden. Beide glänzen wegen ihrer Einsatzbereitschaft in der Mannschaft. Ein weiterer Routinier ist Marco Mooslechner. Der vom Bayernligisten Peißenberg Miners gewechselte Spieler kam in seiner zweiten Saison für die Nature Boyz besser zur Geltung.

Marco ist in erster Linie für den Spielaufbau zuständig, da er als fleißiger und laufstarker Spieler gesehen wird. Auch Daniel Anderl gilt mit seinen 25 Jahren als erfahrener Stürmer, der jetzt in seine 7. Saison startet. Daniel gilt auch als laufstarker Spieler, der auch weiß, wo das Tor steht, sich aber auch nicht zu schade ist, in der Abwehr auszuhelfen.

Bei aller Freude über die Zusagen der genannten Stürmer gibt es auch einen Verlust zu vermelden. Der Dienstplan von Sebastian Sutter läßt einen geregelten Trainingsbetrieb, wie schon in der letzten Saison, nicht zu. So hat er sich schweren Herzens dafür entschieden, in dieser Saison zu pausieren.

Die Vorstandschaft bedankt freut sich über die Zusagen und wünscht allen eine verletzungsfreie und erfolgreiche Saison.

