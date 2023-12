Kader der Dresdner EislÃ¶wen erhÃ¤lt Zuwachs aus Iserlohn

Artikel anhören Dresden. (PM Eislöwen) Maxim Rausch erhält eine Förderlizenz für die Dresdner Eislöwen. Der Abwehrspieler steht beim Kooperationspartner Iserlohn Roosters unter Vertrag und...

Der Abwehrspieler steht beim Kooperationspartner Iserlohn Roosters unter Vertrag und befindet sich bereits in Dresden. Sollten alle Modalitäten geklärt sein, könnte Rausch gegen Landshut sein Debüt im Eislöwentrikot geben. Im bisherigen Saisonverlauf kam der Verteidiger zu 20 Einsätzen in der DEL.

Matthias Roos, Sportdirektor Dresdner Eislöwen: „Maxim ist ein stabiler Verteidiger, dem der Durchbruch in Iserlohn noch nicht ganz gelungen ist. In der abgelaufenen Saison hatte er viel Eiszeit in Crimmitschau und dort gezeigt, dass er eine gute Rolle in der DEL2 spielen kann. Eigentlich hätte er bereits in Regensburg für uns spielen sollen, aber eine Corona-Erkrankung hatte ihn zum Pausieren gezwungen.“

Insgesamt hat Maxim Rausch bislang 105 Spiele (1 Tor und 13 Vorlagen) in der DEL2 sowie 48 Spiele (1 Tor und 1 Vorlage) in der DEL bestritten. Mit dem deutschen Team hat er im April 2021 an den U-18 Weltmeisterschaften teilgenommen.