Kader der Chemnitz Crashers nimmt Konturen an

Chemnitz. (PM Crashers) Mit Kapitän Michael Stiegler, dem Verteidiger Christoph-Martin Wegner sowie den Stürmern Charly Strobelt, Erik Speck, Patrick Fritz und Sebastian Kneuse bleiben sechs Spieler aus der vergangenen Saison definitiv im Kader der Crashers.

Bemerkenswert ist, dass alle Spieler seit jeher im Nachwuchs für Chemnitz gespielt haben und nach wie vor fest mit dem Standort verwurzelt sind.

Tobias Rentzsch, Vorstand Sport: „Das ist genau der Weg, den wir gehen möchten. Die Nachwuchsarbeit ist und bleibt unser Steckenpferd. Wir ernten nun die Früchte aus den vergangenen Jahren. Alle sechs Spieler sind Identifikationsfiguren unserer Männermannschaft.“

Bereits seit Ende Mai trifft sich das Regionalliga-Team zum regelmäßigen Sommertraining und bereitet sich auf die neue Saison vor.

Eisstart in Chemnitz ist am 17. August.

Geplant ist ein Spielbetrieb ab Anfang September. Torsten Buschmann, Sportlicher Leiter: „Entscheidend wird sein, wie sich Betreibergesellschaft und Kommunalverwaltung zu unserer Sportart positionieren werden, damit wir pünktlich und gut vorbereitet in die Pflichtspielserie starten können. Ab spätestens 5. September benötigen wir sowohl für die Männermannschaft als auch für die 11 Nachwuchsteams im Eissportzentrum Zweihallenvereisung. Die Betreiber planen aber erst ab 21. September mit der Vereisung der zweiten Halle. Definitiv erwarten uns zudem große Einschränkungen während der Saison, weil mit der Eisschnelllaufbahn in diesem Winter wegen Modernisierungsarbeiten und Neubau eine Eisfläche fehlen wird. Der Ligaspielbetrieb der Crashers könnte am 26. September in Chemnitz starten. Abzuwarten bleibt die Corona-Dynamik während und nach der Sommerferien.“

Kader Saison 20/21

Tor:

Verteidger: Stiegler, Wegner

Sturm: Charousek, Fritz, Kneuse, Strobelt, Speck