Kader bald komplett: Delucs & Manta bleiben im Pustertal

Bruneck. (PM HCP) Schon bald beginnt die ABO-Kampagne beim HC Falkensteiner Pustertal und es ist nicht schwer zu erraten, dass nach der Finalteilnahme ungebrochene Euphorie rund um die Wölfe vorherrschen wird.

Sportdirektor Patrick Bona und der sportliche Stab haben ganz Arbeit geleistet, mit der heutigen Meldung umfasst der Kader nun 13 Stürmer, weiters 8 Verteidiger und 2 Goalies.

Matthias Mantinger gehört zum HC Pustertal in der ICE wie das so genannte „Amen im Gebet“. Auch in seinem 5. Jahr bei den Wölfen spielte der Stürmer seine Stärken aus und ging als Integrationsfigur stets voran. Die Enttäuschung über die Nicht-Berücksichtigung für den Olympia-Kader wandelte „Manta“ in positive Energie um: erst die Finalteilnahme mit seinen Wölfen (12 Skorerpunkte) und dann die A-WM-Teilnahme mit den Azzurri.

Der Kalterer geht – nachdem er in seiner Eishockeykarriere bisher nur 2 Vereins-Trikots getragen hat (Sterzing & Pustertal) hochmotiviert in die nächste Spielzeit mit dem HC Falkensteiner Pustertal: „Nach den Playoffs der letzten Saison hat jeder Lust auf mehr. Die Euphorie, die man über Wochen im gesamten Tal gespürt hat, war unvergleichlich. Die Stimmung im Stadion war Gänsehaut pur. Unsere Fans sind immer hinter uns gestanden, egal was passiert ist, weshalb es mich umso mehr freut, ein Puschtra zu bleiben.“

So wie Mantinger (30 Jahre) ist auch Ivan Deluca (bald 29 Jahre) im besten Eishockeyalter und im HCP-Kader weiterhin eine feste Größe.

Ivan Deluca hat inzwischen über 400 Spiele (darunter auch für Bozen) in der ICE Hockey League (früher EBEL) bestritten und ließ sich zuletzt 5 Skorerpunkte gutschreiben. Auch Deluca nahm an der A-WM 2026 in der Schweiz teil (insgesamt über 150 Länderspiele!) und absolvierte 2 Matches für seinen Heimatverein, die Wipptal Broncos.

Der groß gewachsene Stürmer freut sich auf die neue Saison: „Dem Verein ist es gelungen, den Großteil der Mannschaft zu beisammen zu halten, in welcher ein sehr spezieller Charakter steckt. Mit dieser Truppe können wir in der Liga viel erreichen, weshalb die Vorfreude und Motivation, im August wieder loszulegen, sehr groß ist! Ich freue mich sehr, weiterhin für euch Puschtra auflaufen zu dürfen.“

Präsident Erich Falkensteiner zur Verlängerung der beiden Stürmer: „Es freut uns sehr, dass wir mit Matthias und Ivan zwei wichtige einheimische Leistungsträger an uns binden konnten, die seit Jahren beständige Arbeit für den HCP abliefern. Wir brauchen Identifikationsfiguren und sind sehr stolz darauf, diese beiden Jungs im Verein zu wissen, da sie für jeden jungen Spieler ein Musterbeispiel an Einstellung und harter Arbeit sind.“

Kader Update

Tor: Eddie Pasquale, Colin Furlong

Verteidigung: Daniel Glira, Markus Lauridsen, Austin Osmanski, Di Tomaso, Luca Zanatta, Dominik Obexer, Josef Prast

Sturm: Cole Bardreau, Henry Bowlby, Austin Rueschhoff, Alex Ierullo, Alan Lobis, JC Lipon, Luciano Zandegiacomo, Luke Moncada, Tommy Purdeller, Gunnarwolfe Fontaine, Gerry Fitzgerald, Ivan Deluca, Matthias Mantinger

Mantas Karriere in Zahlen

Source: Matthias Mantinger @ Elite Prospects