Kabitzky verlÃ¤ngert bei den Scorpions

Mellednorf. (PM Scorpions) „Das war wichtig!“, so Sportchef Eric Haselbacher nach der Unterschrift von Christoph Kabitzky unter seinem Vertrag für die Eishockeysaison 22/23.

Ganz einfach war es dieses Mal für die Scorpions nicht, den 27 jährigen 179cm großen und 80Kg schweren in Nürnberg geborenen Außenstürmer weiter zu verpflichten. „Es waren gleich mehrere Vereine, die „Kaba“ unbedingt verpflichten wollten“, so Haselbacher. Christoph will unbedingt nächste Saison mit dem neuen Trainer sein ganzes Können aufbieten und an die Playoff-Leistung der Vorsaison anknüpfen als er bester Torjäger (12 Spiele / 13 Tore) wurde.

„Ich freue mich sehr, dass der Deal geklappt hat“, so der neue Coach Kevin Gaudet in einem Telefonat aus Miami.