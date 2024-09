Juuso Riikola verlÃ¤ngert Vertrag bei den SCL Tigers bis 2026/27

Langnau. (PM SCL) Der finnische Nationalverteidiger Juuso Riikola hat seinen Vertrag bei den SCL Tigers um zwei weitere Jahre verlängert und bleibt dem Emmental...

Langnau. (PM SCL) Der finnische Nationalverteidiger Juuso Riikola hat seinen Vertrag bei den SCL Tigers um zwei weitere Jahre verlängert und bleibt dem Emmental somit bis zur Saison 2026/27 erhalten.

Juuso Riikola spielt derzeit seine zweite Saison bei den SCL Tigers und überzeugt auch in der laufenden Spielzeit mit starken Leistungen. In den bisherigen vier Spielen konnte er bereits ein Tor und zwei Assists verbuchen. Schon in der vergangenen Saison zeichnete sich der der 30-jährig Verteidiger als Dauerläufer aus und stand im Schnitt 23:17 Minuten pro Spiel auf dem Eis – ein Wert, den er in der aktuellen Saison mit durchschnittlich 21:48 Minuten erneut unter Beweis stellt.

Juuso Riikola ist nicht nur läuferisch stark, sondern bringt auch physische Präsenz und Stabilität in die Mannschaft der SCL Tigers. Seine Vielseitigkeit ermöglicht es dem Trainerteam, ihn sowohl im Powerplay (PP) als auch im Penalty Killing (PK) einzusetzen. Der Verteidiger bring zudem wertvolle internationale Erfahrung mit. Er nahm unter anderem an der letzten Eishockey-Weltmeisterschaft teil.

Pascal Müller, Leiter Sport der SCL Tigers, meint zur Verlängerung: „Juuso ist ein kompletter Verteidiger, der sowohl im Powerplay als auch im Penalty Killing seine Qualitäten zeigt. Seine Vielseitigkeit und seine konstant guten Leistungen machen ihn zu einem sehr wichtigen Teil unserer Mannschaft.“