Home Injury list Juuso Riikola fällt rund sechs Wochen aus
Injury listSC Langnau Tigers

Juuso Riikola fällt rund sechs Wochen aus

11. September 20251 Mins read33
Juuso Riikola - © SCL Tigers
Langnau. (PM SCL) Die SCL Tigers müssen für mehrere Wochen auf Verteidiger Juuso Riikola verzichten.

Der 31-jährige Finne hat sich im Meisterschaftsspiel vom Dienstag, 9. September 2025, auswärts gegen die SC Rapperswil-Jona Lakers eine Unterkörperverletzung zugezogen.

Eine heute Donnerstag durchgeführte MRI-Untersuchung hat ergeben, dass Riikola den SCL Tigers rund sechs Wochen nicht zur Verfügung stehen wird.

Die Tigers-Organisation wünscht Juuso Riikola eine rasche und vollständige Genesung.

2320
Wo landet DEL Aufsteiger Dresdner Eislöwen am Ende der Hauptrunde?

