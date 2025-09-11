Juuso Riikola fällt rund sechs Wochen aus

Langnau. (PM SCL) Die SCL Tigers müssen für mehrere Wochen auf Verteidiger Juuso Riikola verzichten.
Der 31-jährige Finne hat sich im Meisterschaftsspiel vom Dienstag, 9. September 2025, auswärts gegen die SC Rapperswil-Jona Lakers eine Unterkörperverletzung zugezogen.
Eine heute Donnerstag durchgeführte MRI-Untersuchung hat ergeben, dass Riikola den SCL Tigers rund sechs Wochen nicht zur Verfügung stehen wird.
Die Tigers-Organisation wünscht Juuso Riikola eine rasche und vollständige Genesung.
Leave a comment