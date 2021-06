Juuso Hietanen neuer Verteidiger der BiancoblÃ¹

Ambrì. (PM HCAP) Der Hockey Club Ambrì-Piotta freut sich, die Verpflichtung des finnischen Verteidigers Juuso Hietanen für die nächste Saison bekannt zu geben. Der...

Ambrì. (PM HCAP) Der Hockey Club Ambrì-Piotta freut sich, die Verpflichtung des finnischen Verteidigers Juuso Hietanen für die nächste Saison bekannt zu geben.

Der 36-Jährige (177cm x 81kg) unterschrieb einen Vertrag für die Saison 2021/2022.

Aufgewachsen im Jugendbereich von Hämeenlinna, wechselte Juuso nach vier Saisons in der ersten finnischen Liga nach Schweden – zunächst zu Brynäs IF (drei Saisons) und dann zu HV71 (eine Saison). In insgesamt 241 Spielen erzielte er in der ersten schwedischen Liga 114 Punkte. Seit der Saison 2011/2012 spielte er in der KHL, vier Saison bei Torpedo Nizhny Novgorod und die letzten sechs bei Dynamo Moskau. Insgesamt kam Juuso in der russischen Meisterschaft auf 612 Einsätze, in denen er 88 Tore und 194 Assists erzielte.

Auf internationaler Ebene nahm Juuso mit Finnland an zwei Olympischen Spielen teil und gewann 2014 in Sotschi eine Bronzemedaille. Zudem war er an sieben Weltmeisterschaften dabei und gewann 2014 in Minsk und 2016 in Moskau jeweils eine Silbermedaille. Gesamthaft stand er 175 Mal für die finnische Nationalmannschaft auf dem Eis.

Der Sportchef des HCAP äussert sich zum Neuzugang wie folgt: «Juuso ist ein kompletter Verteidiger mit grosser Erfahrung, ausgestattet mit einem exzellenten Skating und einem sehr guten Spielverständnis. Er ist defensiv sehr solide, aber auch in der Lage, zum Offensivspiel beizutragen. Wir sind sehr froh, mit Juuso eine Einigung erzielt zu haben, denn neben seinen unbestrittenen Eishockeyqualitäten wird er viel Persönlichkeit und Charisma in die Leventina einbringen».