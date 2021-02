Justin Volek kehrt vorerst nach Ravensburg zurÃ¼ck

Krefeld. (PM Pinguine) Förderlizenzspieler Justin Volek wird ab sofort vorerst wieder Spielpraxis bei unserem DEL 2-Partner in Ravensburg sammeln. Die Towerstars holen das 19-jährige...

Krefeld. (PM Pinguine) Förderlizenzspieler Justin Volek wird ab sofort vorerst wieder Spielpraxis bei unserem DEL 2-Partner in Ravensburg sammeln.

Die Towerstars holen das 19-jährige Stürmer-Talent zurück in ihre Reihen, um sowohl das Team in Ravensburg zu stärken als auch Justin Volek das Spielen in einer gehobeneren mannschaftsinternen Rolle zu ermöglichen und sein Spiel weiter zu verbessern. Dem Wunsch unseres Kooperationspartners kommen wir im Sinne Justin Voleks Entwicklung im Rahmen seines Förderlizenzvertrags nach.

Für die Krefeld Pinguine stand der gebürtige Ravensburger bisher fünf Mal auf dem Eis. In den Partner-Organisationen Ravensburg und Lindau (Oberliga Süd) kann er bisher zwölf Einsätze und ein Tor vorweisen.