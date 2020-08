Justin Unger bleibt in Herford

Herford. (PM HEV) Mit Justin Unger hat der nächste Spieler beim Herforder Eishockey Verein auch für die kommende Oberligasaison unterschrieben. Nachdem der inzwischen 21jährige...

Nachdem der inzwischen 21jährige Stürmer 2019 von den Eisbären Juniors aus der DNL U20-Mannschaft zum HEV gewechselt war, zählte er in der Regionalliga zu den Dauerbrennern der Ice Dragons.

42 Mal stand er insgesamt für die Ostwestfalen auf dem Eis, erzielte dabei fünf Treffer und sieben Torvorlagen, womit er insgesamt 12 Scorerpunkte verbuchte.

Erste Herforder Erfahrungen sammelte Justin Unger bereits in der Jugend, als er in diversen Mannschaften bei den Herforder Ice Dragons, jedoch auch beim SV Brackwede auflief. 2015 folgte dann der Wechsel in den Seniorenbereich, als er als ganz junger Spieler in der Regionalligamannschaft des HEV spielte und sich für die DNL-Nachwuchsteams der Eisbären Juniors empfahl. 117 DNL-Einsätze hatte Justin Unger insgesamt in Berlin, bevor er nach Ostwestfalen zurückkehrte.

In der Oberliga hat der junge Akteur nun die Gelegenheit, seine sportliche Laufbahn weiter zu entwickeln und bei seiner Premiere in der 3. Liga weiterhin in einem jungen und hungrigen Team zu spielen.