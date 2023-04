Justin Spiewok ist und bleibt ein Alligator

Höchstadt. (PM Alligators) Nach einer mehr als erfolgreichen Hauptrunde 2022/23 und dem Playoff-Aus gegen die Hannover Indians sind die Verantwortlichen des HEC dabei den...

Höchstadt. (PM Alligators) Nach einer mehr als erfolgreichen Hauptrunde 2022/23 und dem Playoff-Aus gegen die Hannover Indians sind die Verantwortlichen des HEC dabei den Mannschaftskader für die kommende Spielzeit zu verfeinern und können nun eine wichtige Verpflichtung bestätigen: Justin Spiewok steht auch in den kommenden beiden Spielzeiten für die Alligators zwischen den Pfosten.

Der geborene Bogener wurde in Straubing und Regensburg ausgebildet und ist den Höchstadter Fans sowie so manchem Gegner bereits gut bekannt: In den vergangenen beiden Spielzeiten stand Justin Spiewok bei den Selber Wölfen unter Vertrag und erhielt eine Förderlizenz für die Alligators. Im Team von Coach Mikhail Nemirovsky bekam der 19-Jährige Spielpraxis und die Möglichkeit sich zu entwickeln. Das in ihn gesetzte Vertrauen bestätigte er, als im Januar beide Stammtorhüter der Alligators verletzt ausfielen, auch in die Playoffs startete die Höchstadter mit Justin Spiewok im Tor.

Trotz verschiedener anderer Angebote entschied Justin Spiewok sich seinen eingeschlagenen Weg in Höchstadt weiterzuführen, wobei auch das Umfeld für ihn eine große Rolle spielt: „In der Kabine und in der Stadt fühl ich mich wohl, das war definitiv auch ein wichtiger Punkt!“

„Justin hat sich in der letzten Saison wirklich extrem gesteigert, so dass es dann auch eine leichte Entscheidung für uns war mit ihm als Nummer 1 in die Playoffs zu gehen“, so Teammanager Daniel Tratz. „Er wird auch den Sommer über mit seinem Torwarttrainer an sich arbeiten und wir freuen uns auf die weiteren Schritte seiner Entwicklung.“

