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Mit Video: Das nächste Mosaiksteinchen am Seilersee – Justin Scott wechselt zu den Iserlohn Roosters

17. April 20261 Mins read240
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Andreas Jenike von den Iserlohn Roosters und Justin Scott von den Straubing Tigers im Zweikampf. In der neuen Saison sind sie Teamkollegen. - © Alex Butscher / City-Press
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Iserlohn. (PM Roosters) Die Iserlohn Roosters verpflichten zur kommenden Spielzeit den kanadischen Stürmer Justin Scott vom Ligakonkurrenten Straubing Tigers.

Der 30-Jährige war in den vergangenen drei Saisons in der PENNY DEL für die Niederbayern aktiv und erreichte mit Ihnen zuletzt nach der Hauptrunde den dritten Tabellenplatz.

Der Mittelstürmer bringt umfangreiche Erfahrung aus Nordamerika mit und ist mit den Anforderungen der Liga bestens vertraut. Vor seinem Engagement in Straubing spielte Scott unter anderem in der AHL. In insgesamt 178 DEL-Partien für die Tigers sammelte er 91 Scorerpunkte und soll nun eine zentrale Rolle im Offensivspiel der Roosters übernehmen.

„Justin ist ein sehr erfahrener Mittelstürmer, der die Liga kennt und in Straubing konstant gute Leistungen gezeigt hat. Er ist stark am Bullypunkt, bringt körperliche Präsenz mit und kann mit seiner Erfahrung eine Führungsrolle einnehmen“, sagt Roosters-Sportdirektor Franz-David Fritzmeier.

Scott selbst blickt mit klaren Zielen auf seine neue Aufgabe: „Die Gespräche mit Franz und Stefan haben mich schnell überzeugt. Die Mannschaft hat in der vergangenen Saison eine positive Entwicklung genommen. Ich möchte meinen Teil dazu beitragen, dass wir diesen Weg konsequent weitergehen“, sagt der Neuzugang.

Am Seilersee wird Scott künftig mit der Rückennummer 20 auflaufen.

Der Kader der Iserlohn Roosters nach aktuellem Stand

Tor: Andreas Jenike, Hendrik Hane, Finn Becker

Verteidigung: Colin Ugbekile, Peter Spornberger, Robin Norell (SWE), Emil Johansson (SWE), Lua Niehus (U23), Gordejs Radionovs (U23)

Sturm: Dennis Lobach, Jakub Borzecki, Daniel Neumann, Maximilian Eisenmenger, Julian Napravnik, Cole Maier (USA), Christian Thomas (CAN), Tyler Boland (CAN), Justin Scott (CAN), Daniel Geiger (U23), Bence Farkas (U23).

Trainerteam: Stefan Nyman (Headcoach), Tony Zabel (Assistant- und Development-Coach), Janne Kujala (Assistant- und Strength & Conditioning-Coach), Santeri Hilli (Goalie- und Videocoach)

Justin Scott im Video


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