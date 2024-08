Justin KÃ¶pf komplettiert ECP-TorhÃ¼tertrio

Pfaffenhofen. (oex) Die Kaderplanungen für die kommende Saison beim EC Pfaffenhofen biegen langsam aber sicher auf die Zielgerade ein. Inzwischen sind vier weitere Personalien...

Pfaffenhofen. (oex) Die Kaderplanungen für die kommende Saison beim EC Pfaffenhofen biegen langsam aber sicher auf die Zielgerade ein.

Inzwischen sind vier weitere Personalien geklärt. So werden die Hätinen-Brüder Liam und Kareem auch weiterhin das ECP-Trikot überstreifen, während Wassilij Guft-Sokolov den Verein verlassen wird. Die durch das Karriereende von Patrick Weiner in der 1. Mannschaft freigewordene Position zwischen den Pfosten wird zukünftig Justin Köpf einnehmen, der damit neben Jonathan Kornreder und Lukas Usselmann das Torhütertrio beim Bayernligisten bilden wird. In Pfaffenhofen ist der vom Oberligisten Deggendorfer SC kommende Köpf kein Unbekannter, absolvierte er doch vorige Saison, mit einer Förderlizenz ausgestattet, eine ganze Reihe von Partien in der Bayernliga für den EV Dingolfing, darunter auch einige gegen den ECP.

Der 22jährige Schlussmann reiht sich nahtlos in die lange Reihe junger Spieler beim ECP ein, die aus der Region stammen. Geboren in Kösching erhielt er seine Ausbildung bis zur U 20 beim ERC Ingolstadt, ehe er donauabwärts nach Deggendorf wechselte und dort in knapp 100 Oberligapartien zumeist als Back-Up von Ex-Nationaltorhüter Timo Pielmeier fungierte. Ein kurzer Abstecher führte ihn 22/23 auch zum Nord-Oberligisten Saale Bulls Halle. Mit ihm hoffen Trainer Stefan Teufel und Abteilungsleiter Robert Huber einen passenden Ersatz für Patrick Weiner gefunden zu haben, der dem Team den nötigen Rückhalt geben soll.

Zwei wichtige Bausteine sind auch die Hätinen-Brüder. Liam (25) ist gilt als offensivstarker Verteidiger, der letzte Saison in 43 Spielen immerhin 35 Skorerpunkte (7 Tore und 28 Assists) verbuchen konnte, während der jüngere Kareem (23) mit seiner starken Technik und seiner Unbekümmertheit immer wieder für überraschende Momente im Angriff sorgt.

Verlassen wird den Verein dagegen Wassilij Guft-Sokolov. Der 22jährige Münchener wurde immer wieder von Verletzungen geplagt, konnte letzte Spielzeit insgesamt nur 16 Partien bestreiten und nur selten andeuten, welches Potential in ihm steckt. Der ECP bedankt sich bei Wasi für seinen Einsatz und wünscht ihm für die Zukunft alles Gute. Ebenfalls nicht mehr als Spieler in der 1. Mannschaft wird Michael Pfab zu sehen sein, wird aber dem Team dennoch erhalten bleiben und zwar als Co-Trainer von Stefan Teufel. Auch Pfab, der letztes Jahr den Trainerschein erworben hat, hatte immer wieder mit körperlichen Problemen zu kämpfen, sodass für das 31jährige Eigengewächs die Belastungen in der Bayernliga letztendlich zu groß wurden und er deshalb nun Stefan Teufel an der Bande unterstützen wird.